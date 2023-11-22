"Має затріщати": оглядач прокоментував одночасний наступ РФ на Авдіївку і оборону на Херсонщині

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому до Нового Року окупанти не зможуть виконати план щодо захоплення Авдіївки.

Російське командування опинилося у глухому куті у зв'язку з одночасним наступом військ РФ на Авдіївку і оборону на лівому березі Херсонщини. Аналітик Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", у Telegram висловив свою думку.

Фахівець зазначив, що окупанти прагнуть якнайшвидше захопити Авдіївку. На його думку, перші ешелони отримали завдання оточити місто ще на початку наступу, який фактично розпочався 10 жовтня. Він звернув увагу на те, що командування окупантів у районі Авдіївки змушувала їх залучити неповноцінні з'єднання та частини, а відправляти в бій окремі підрозділи.

"Усе це призвело до того, що до Нового Року поставлені Путіним завдання під Авдіївкою не будуть виконані", – пояснив він.

Коваленко нагадав, що Сили оборони розширюють плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Дорога першого рубежу з Олешок до Нової Каховки перерізана в кількох місцях. З його слів, також над трасою 2206 "нависає привид неминучого фізичного контролю". Безпосередньо із Запорізької області, на його думку, окупантам буде важко забрати певні підрозділи.

"Ось і спостерігається цікавий шпагат", – додав оглядач.

Оглядач вважає, що саме тиск Сил оборони на лівому березі Херсонської області та відчайдушне бажання окупантів захопити Авдіївку створюють передмови для погіршення ситуації для російських військ. Це може спровокувати для загарбників серйозні наслідки.

"Створюють непередбачуваний натяг у російських військах, за якого десь, та щось, та має затріщати", – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в ЗСУ розповіли про атаки росіян у районі Авдіївки. Окупанти постійно повторюють атаки та лише втрачають особовий склад, але не зупиняють наступів, розповів український офіцер.