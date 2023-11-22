В Україні засудили батька-одинака, який ухилився від мобілізації: як його покарали

Киянин сам виховує сина й утримує мати похилого віку. Він отримав повістку та пройшов медогляд, але для відправлення у військову частину в призначений час не з’явився.

В Україні засудили чоловіка, який не з’явився в призовний пункт, тому що сам виховує неповнолітню дитину. Про це відомо з вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15 листопада.

Киянин, ім’я якого невідоме, 6 жовтня отримав повістку в місті Христинівка. З документа відомо, що він мав звання солдата й був придатним за станом здоров’я до служби. 7 жовтня його поставили на військовий облік, а вже 9 жовтня о 7:00 він мав з’явитись у призовному пункті. Звідти його мали відправити до військової частини.

Чоловік не з’явився у призначений час. Суд кваліфікував це як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Підсудний визнав свою вину та розкаявся. Він підтвердив, що пройшов медичний огляд, але у призовний пункт не з’явився. Киянин пояснив таке рішення тим, що є батьком-одинаком неповнолітнього сина та утримує мати похилого віку.

Чоловіка визнали винним. Його засудили до позбавлення волі на три роки, але замінили покарання на іспитовий строк на півтора року.

Нагадаємо, у деяких випадках військовозобов’язані повинні приходити у ТЦК без повістки. Частина громадян України має стати на військовий облік, і робити це потрібно самостійно. Окрім того, українці, що вже є на обліку, зобов’язані повідомляти у військкомат про деякі зміни.

Журналісти розібрались, кому загрожує призов у грудні та хто матиме відстрочку від військової служби.