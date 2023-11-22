Підготовка походу на Крим: що відомо про плацдарм ЗСУ на Херсонському напрямку, — Мусієнко

На думку військового експерта, створення плацдарму на лівому березі дасть змогу українським силам вести флангові та маневрові операції, і навіть заходити противнику в тил. Це цілком реально попри 60-тисячний контингент окупантів.

Українські захисники провели серію успішних операцій на Херсонському напрямку, переправившись на лівий берег Дніпра і закріпившись на кількох ділянках. Таким чином поступово створюється плацдарм для ЗСУ приблизно за 70 км від Криму з метою подальшого просування в бік півострова. Про перспективи розвитку наступу Сил оборони на цьому напрямку розповів 22 листопада керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передає агентство "РБК".

За словами експерта, для того, щоб провести повномасштабну наступальну операцію на Крим, Силам оборони необхідно перекинути достатні сили через Дніпро і забезпечити передовим підрозділам вогневе прикриття.

"Після того, як це буде зроблено, якщо взагалі з'явиться така можливість, тому що ворог посилює оборону, вдасться нашим силам чи ні, тоді можна буде робити прогнози", — зазначив Мусієнко.

Щодо термінів, то тут не варто очікувати блискавичного просування, оскільки на створення нинішнього плацдарму пішов майже рік, тому про найближчі перспективи умовного "походу на Крим" говорити поки що зарано.

На думку Мусієнка, наступальні дії українців можна очікувати наступної весни, при цьому можливо буде організовано краще забезпечення.

Створення плацдарму важливе ще тим, що українські війська можуть на цій ділянці вести флангові та маневрені операції з метою зайти в тил противника з усіма наслідками, що випливають. Наприклад, росіянам можна перерізати логістичні шляхи, вдарити по складах противника, зруйнувати смуги забезпечення. Крім того, щоб купірувати ці загрози, противнику доведеться перекидати додаткові сили з інших ділянок фронту.

"І це реально, оскільки незважаючи на угруповання в понад 60 000 окупантів, нашим морпіхам вдалося знайти слабкі місця", — наголосив Мусієнко.

Ситуація на Херсонському напрямку

Згідно з даними порталу DeepState від населеного пункту Олешки майже до Нової Каховки вздовж першої лінії оборони росіян утворилася так звана "сіра зона". У деяких місцях противник втратив контроль над дорогою через населені пункти Кринки, Козачі Лагері, Піщанівка. При цьому південніше розташована важлива траса Т2206, що веде на Мелітополь.

Карта бойових дій на Херсонському напрямку. Джерело: deepstatemap

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські бійці виконують бойові завдання з виявлення шляхів постачання противника, ведуть розвідку, виявляють розташування підрозділів ЗС РФ, завдають ударів по ворожих логістичних маршрутах.

Оцінюючи загальну ситуацію, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що просто зараз Сили оборони не зможуть рухатися вглиб територій, зайнятих росіянами, оскільки необхідна підтримка артилерії та засобів ППО, а для цього їх потрібно перекинути з правого берега.

"Коли це станеться? Тільки після того, як ми наведемо понтонно-мостову переправу. Щодо часових рамок відповіді у мене немає, аж надто складна це місія в інженерному плані і в плані того, як убезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Тому розраховувати на те, що плацдарми скоро дістануть до кримських перешийків, не варто", — підкреслив він.

Нагадаємо, командування морської піхоти ЗСУ заявило про створення трьох плацдармів у районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів, а також у районі населеного пункту Кринки. За словами воєначальників, українським силам тепер для переміщення бронетехніки і ППО необхідний міст.