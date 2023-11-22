Мобілізація в Україні: кому з чоловіків скасують право на відстрочку

Нововведення, за задумом нардепки Мар'яни Безуглої, стосуватимуться деяких здобувачів передвищої або вищої освіти, а також громадян, які доглядають за особами з інвалідністю.

В Україні готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла у своєму Facebook про майбутні зміни, пов'язані з відстрочкою від призову.

Відстрочка від призову на військову службу

Зі слів Мар'яни Безуглої, право на відстрочку від призову на військову службу матимуть педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

Зменшуються категорії громадян, які можуть отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та II групи або яка потребує постійного догляду, до членів родини першого ступеня споріднення.

"На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками", — сказала Мар'яна Безугла.

Таким чином право на відстрочку втрачають військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи.

Безугла наголосила, що також зменшено коло осіб, що мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів родин першого ступеня споріднення, а саме батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), зокрема й усиновлені.

Крім цього, змінюється порядок надання відстрочки громадян, що здобувають передвищу та вищу освіту. Наразі громадяни, що навчаються незалежно від вже наявної освіти та її рівня, мають право на відстрочку. За словами нардепки, під час воєнного стану кількість охочих навчатися збільшилася у 2-3 рази не лише для того, аби підвищити свій професійний рівень, але й для уникнення мобілізації.

"Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти", — заявила Мар'яна Безугла.

Також особи з інвалідністю можуть проходити військову службу за власним бажанням попри наявність підстав для відстрочки від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, військовозобов'язані українці, що стоять на військовому обліку, повинні з'явитися до ТЦК та СП без повістки, якщо змінилися їхні облікові дані або настав час повторно проходити ВЛК. Це ж стосується тих, кому потрібно отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Раніше речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін заявив, що громадяни не можуть відмовитися від частково заповненої повістки. З його слів, для пришвидшення процедури дані можуть бути внесені до бланка повістки наперед.