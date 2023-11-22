Втрати позицій — тимчасові: ЗС РФ різко збільшили кількість штурмів під Авдіївкою (відео)

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, після тимчасового затишшя противник знову взявся скидати керовані авіабомби з Су-35. Зафіксовано 29 авіаударів, а днем раніше їх не було зовсім.

ЗС РФ різко збільшили штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області. Разом з тим, втрати позицій тимчасові. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

20 листопада окупаційне угруповання військ під Авдіївкою знизило інтенсивність, проте напередодні, 21 листопада, кількість штурмових дій зросла приблизно на 30%. Протягом дня було зафіксовано 29 авіаударів, хоча днем раніше їх не було взагалі.

Здебільшого противник скидав керовані авіаційні бомби з Су-35 у Донецькій області.

Були марні штурми на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, Північного і Первомайського — відбито 13 атак. У районі Мар'їнки та Новомихайлівки — 18.

22 листопада ЗС РФ залучили півтора десятка броньованої техніки, які йшли колонами.

"Наші воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин — і ворог відійшов", — уточнив речник.

Російським військам доводиться проводити перегрупування після втрат.

"Звичайно, зазнаючи таких втрат, вони просто змушені підтягувати якесь підкріплення, поповнювати штурмові підрозділи, які зазнають значні втрати. У деяких залишилося 10-15% від початкової чисельності особового складу, які заходили в зону бойових дій", — зазначив він.

Чи втрачають позиції ЗСУ?

"Якщо втрати якісь є, то вони тимчасові: на фронті, лінії зіткнень тривають активні бої, і ця лінія, кажучи простими словами, може туди-сюди коливатися. Тому про усталені успіхи — ні наших, ні противника — поки що говорити не будемо", — додав речник.

Олександр Штупун — про штурми під Авдіївкою і не тільки (з 27:45)

Представник ЗСУ також відповів на запитання про те, де найскладніше: на півдні чи півночі від Авдіївки.

"Становище складне скрізь, але воно контрольоване", — пояснив Штупун.

Штурм Авдіївського коксохімічного заводу

"Не тільки завод, а й цивільна інфраструктура — ціль для артилерії, РСЗВ, авіаударів, а коксохімічний завод під нашим контролем", — пояснив спікер.

Нагадаємо, що військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував одночасний наступ ЗС РФ на Авдіївку і в районі Дніпра.

Також повідомлялося, що на кожного росіянина на лінії зіткнень на лівобережжі Дніпра припадає три дрони ЗСУ. Командування ЗС РФ розробляє невдалі плани, інформація надходить неточна і несвоєчасно, про це пишуть аналітики ISW у зведенні від 21 листопада.