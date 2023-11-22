Голова Пентагону Остін розпочав засідання "Рамштайн" зі слів про світ без Путіна (відео)

За підсумками засідання мають оголосити нові пакети військової допомоги для ЗСУ.

Очільник Пентагону Ллойд Остін розпочав 17-ту зустріч у форматі "Рамштайн" 22 листопада. Про це свідчить повідомлення пресслужби Міністерства оборони США.

Засідання Контактної групи з питань оборони України триватиме онлайн. У ньому беруть участь керівники оборонних відомств майже 50 країн. За підсумками зустрічі оголосять пакети військової допомоги.

Очільник Пентагону Ллойд Остін розпочав 17-ту зустріч у форматі "Рамштайн"

Вступне слово Остіна — сигнал для Путіна

Остін вже зробив вступну заяву і зазначив, що вже понад 20 місяців українці демонструють світові силу вільного народу протистояти путінській агресії.

"Боротьба України за свободу є вагомою для всіх нас. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять за свою агресію, вони загрожують усьому світу", — зазначив Остін.

Він також неоднозначно дав зрозуміти, що світ не може існувати у мирі, поки є такі диктатори, як президент РФ Володимир Путін.

"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі як Путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось від того, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу", — заявив Остін.

Міністр оборони США акцентував, що підтримка України у її боротьбі з російською агресією є непохитною.

"Наша єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас чи перемогти в змаганні за волю", — сказав Остін.

Він також наголосив, що очільник Кремля під час того, як триває війна, змушений шукати підтримки в Ірану та КНДР.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 20 листопада очільник Пентагону сказав, що Україна вже завдала окупантам серйозної шкоди, тому партнери очікують, що Сили оборони продовжать витісняти росіян зі своєї території й в зимовий період.

Також міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва анонсував пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.