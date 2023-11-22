"Ситуація збуджена": ЗС РФ на Херсонщині вивозять документацію і цінні речі, – облрада

Деякі окупанти виїздять через ротацію, а окремі колаборанти отримали наказ на виїзд, розповів очільник облради Самойленко.

Через посилення бойових дій на лівому березі на Херсонщині російські загарбники потроху почали вивозити звідти цінні речі та документацію. Ситуація там "вибухонебезпечна". Про це розповів "Радіо Свобода" голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

За його словами, зараз загарбники намагаються евакуювати з лівого берега цінні речі та документи, які завезли туди під час окупації.

"Десь була команда на ротацію, десь була команда на виїзд і колаборантів – тих, хто підтримував окупаційну владу. Тому, знаєте, ситуація там така збуджена, вона знаходиться в такій вибухонебезпечній фазі", – сказав Самойленко.

Він зазначив, що на окупованій Херсонщині зараз "страшна" гуманітарна ситуація, через високі ціни на продукти. Також окупанти постійно обстрілюють населені пункти, намагаючись видати це за обстріли ЗСУ.

"Свідомість наших людей достатньо висока, і на ці речі ніхто не ведеться. Але, на жаль, дійсно сьогодні ми знаємо, що всі населені пункти, які опинилися в зоні активних бойових дій, просто ворогом руйнуються, нищаться, будинки зносяться під основу", – розповів Самойленко.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, штаб командування ЗС РФ на Херсонському напрямку складає невдалі плани — інформація неточна та надходить несвоєчаєчасно, а на кожного бійця РФ припадає 3 українські дрони.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ розмістили селі Тарасівка на Херсонщині три військово-транспортні російські літаки Ан-12. По ангару летовища відпрацювали бійці ЗСУ "спеціальними снарядами".