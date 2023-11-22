"Знаємо, як бути гнучкими": у ЄС розглядають новий спосіб забезпечити Україну снарядами, — ЗМІ

За словами французького дипломата, якщо ЄС не зможе виконати обіцянку про передачу Києву мільйона боєприпасів до березня, то європейським країнам доведеться "пристосуватися" до нового формату поставок.

Країни Європейського союзу можуть почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, якщо не зможуть поставити обіцяний мільйон снарядів Києву до березня. Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого французького дипломата.

"Поки ми не дійшли такого висновку, ми не будемо цього робити [закуповувати за кордоном], але якщо нам доведеться пристосуватися, ми пристосуємося", — сказав співрозмовник видання.

Як зазначають журналісти, це рішення йде в розріз із традиційною позицією Франції, спрямованою на заохочення національних урядів до закупівель зброї та боєприпасів, зроблених у Європі.

"Якщо ми не будемо стимулювати компанії [до виробництва], ми не вийдемо з цього циклу. Але ми знаємо, як бути гнучкими, щоб допомогти Україні", — зазначив дипломат.

Ідею про закупівлі боєприпасів у третіх країн підтримав президент Латвії Едгар Рінкевичс. Ще один європейський дипломат вказав на те, що для України не має значення, від яких постачальників надійде зброя.

За даними видання, наразі європейські партнери передали Києву тільки третину від обіцяної кількості снарядів. При цьому директор Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони Бенедикта фон Зеерр-Тосс вважає, що в кінцевому підсумку Україна все одно отримає мільйон боєприпасів.

"Питання в тому, чи виконаємо ми завдання до березня або до 2024 року?" — додала фон Зеерр-Тосс.

Нагадаємо, 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус засумнівався в реалістичності мети поставити Україні мільйон снарядів до березня. За його словами, деякі голоси попереджали, що з подібними обіцянками потрібно бути обережними, оскільки кошти на згадану кількість боєприпасів є, але потрібно також відповідне виробництво.

Зі свого боку єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон 21 листопада заявив, що потенціал оборонних підприємств у країнах-членах Європейського союзу до весни 2024 року досягне виробництва понад 1 мільйона артилерійських снарядів на рік.