"Великі та потужні анонси": Умєров назвав 5 головних підсумків 17-го "Рамштайну"

За словами глави Міноборони, партнери допоможуть захистити українське небо від російських атак за допомогою сучасної ППО. Є ще кілька гучних анонсів, які міністр не став розголошувати.

Міністр оборони Рустем Умєров поділився підсумками 17-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 22 листопада. Підтримка України залишається непохитною. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, це засідання можна назвати потужним, адже до нього долучилося понад 50 країн з усього світу, які допомагають Києву боротися з російською агресією.

"Вдячний нашим партнерам, які вже почали оголошувати про нові пакети військової допомоги. Найбільші та найпотужніші анонси залишилися не для розголошення", — написав очільник Міноборони.

Загалом зараз є 5 основних пунктів за підсумками зустрічі, про які він готовий розповісти публічно.

Насамперед ідеться про важливе досягнення для України, а саме про створення нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). Лідерами виступили Німеччина і Франція, а загалом до неї приєдналися ще 20 країн.

"Забезпечення наших міст додатковими ППО — один із пріоритетів на цю зиму", — додав Рустем Умєров.

Другий пункт стосується військової допомоги з боку Нідерландів. Ця сума становить 2 мільярди євро.

Далі свій внесок також зробила Естонія, яка зараз є лідером IT-коаліції. Таллінн надав Києву 500 тисяч доларів на діяльність у цій сфері і до них додаються 10 мільйонів євро, які зобов'язався надати Люксембург.

Четвертий важливий підсумок зустрічі стосувався Великої Британії та Норвегії. Вони в рамках Морської коаліції продовжать шукати способи для посилення безпеки в Чорному морі.

"Спільно з колегами в Брюсселі продовжуємо роботу над Дорожньою картою взаємосумісності. З Ллойдом Остіном у Києві два дні тому я говорив про необхідність руху України до НАТО. Українська армія має відповідати всім критеріям НАТО. Треба змінюватися для повної взаємосумісності з партнерами", — прокоментував очільник Міноборони 5-й пункт за підсумками "Рамштайну".

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що глава Пентагону Ллойд Остін розпочав засідання "Рамштайну" зі слів про мир без російського президента Володимира Путіна. За його словами, ніхто не зможе почуватися в безпеці, коли президенти країн продовжують погрожувати іншим державам.

Також під час засідання було оголошено про створення нової коаліції союзників, яка стосується посилення української ППО. Ллойд Остін заявив, що буде розглянуто всі варіанти, як допомогти Україні в зимовий період.