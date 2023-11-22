"Чекаємо відповідей від військових": у Раді назвали терміни ухвалення законопроєкту з демобілізації (відео)

За словами глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, серед головних аспектів нововведення — демобілізація людей з інвалідністю першої та другої групи, демобілізація звільнених із полону і людей з активною фазою онкозахворювання.

До настання нового року Верховна Рада планує розглянути великий законопроєкт, який зачіпає різні аспекти процесів мобілізації та демобілізації. Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону в середу, 22 листопада.

Арахамія підкреслив, що наразі на порядку денному перебуває "кілька кластерів питань", включно з питанням про те, що робити з тими, хто вже два роки перебуває в зоні бойових дій без можливості зміни.

За його заявою, депутати "очікують відповідей від військових", однак, оскільки відповідей поки що немає, вони планують вимагати винести рішення або ухвалити його самостійно. Серед поточних питань також стоїть розгляд демобілізації людей з інвалідністю першої та другої групи, повернення звільнених із полону, а також демобілізація тих, хто перебуває в активній фазі онкозахворювання, зазначив Арахамія.

Нардеп додав, що також є питання, пов'язані з тим, як "збільшити потужність ТЦК з точки зору мобілізації". Він сказав, що наразі існує понад десять законодавчих ініціатив, які так чи інакше регулюють питання мобілізації або демобілізації.

"Ми намагаємося на комітеті створити "матрицю мобілізації та демобілізації", скласти всі умови в одну таблицю і врегулювати ці питання", — заявив Арахамія.

Нардеп вважає, що за законопроєкт можуть проголосувати до кінця року, після консультацій із Міністерством оборони та Генштабом і досягнення "умовного консенсусу".

Зміни до Закону України "Про мобілізацію": що відомо

21 листопада народний депутат Георгій Мазурашу пропонує Верховній Раді розглянути законопроєкт, який вносить зміни до Закону України "Про мобілізацію", а також до низки інших законів, що стосуються військовозобов'язаних і військовослужбовців. Серед пропозицій — приймати до армії лише тих, хто робить це добровільно і має відповідні "морально-вольові якості".

Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла про майбутні зміни, пов'язані з відстрочкою від призову.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці, які стоять на військовому обліку, мають з'явитися до ТЦК і СП без повістки, якщо змінилися їхні облікові дані або настав час повторно проходити ВЛК. Це ж стосується тих, кому потрібно отримати дозвіл на виїзд за кордон.