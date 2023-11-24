Європа активізує морську коаліцію: ексречник Генштабу пояснив, чим це допоможе ЗСУ

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що така коаліція є одним з найважливіших аспектів боротьби з російськими окупантами на морі.

Посилення морської коаліції в складі Великої Британії, Нідерландів та Норвегії є одним з ключових моментів чергового засідання у форматі "Рамштайн", бо це дозволить ЗСУ отримати морську допомогу у вигляді необхідної техніки, щоб ще більш успішно протистояти російській агресії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів колишній речник АТО Владислав Селезньов.

"Піратські дії російських окупантів в Чорному та Азовському морях мають бути приборкані, тому що ворожий флот блокує сталі морські перевезення, — зауважив військовий експерт. — Можливо ця коаліція буде спрямована на скорішу передачу морської техніки та іншого обладнання, що посилить українську морську компоненту, адже це зараз дуже важливо".

Щодо інших моментів Рамштайну, то, за словами Владислава Селезньова, ми маємо один кейс військово технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки. І хоча обсяги допомоги не такі вже і великі ($100 млн) порівнянно з попередніми траншами, що сягали іноді й мільярда доларів, це все одне сигналізує, що США розуміють основні критичні потреби ЗСУ і необхідність постачання озброєнь, боєприпасів та бронетехніки, що значно підвищує боєвий потенціал наших героїв.

Нагадаємо, що за підсумками 17-го за рахунком "Рамштайну" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, що брав участь у засіданні, зауважив на пакетній допомозі у вигляді систем протиповітряної оборони, артилерії, засобів радіоелектронної боротьби та інших важливих складових.

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував про важливі п'ять пунктів, прийнятих під час чергового "Рамштайну". Мова йде про коаліцію протиповітряної оборони, лідерами якої виступили Німеччина і Франція, а загалом до неї приєдналися ще 20 країн.

ЗСУ отримають також військову допомогу на $2 млрд від Нідерландів, Естонія та Люксембург посилять ІТ-складову у боротьбі з російськими хакерами відправивши в Україну $500 тис. та $10 млн відповідно на ці цілі. Четвертим та п'ятим пунктами стала морська коаліція та, що дуже важливо, дорожня карта взаємосумісності озброєнь країн НАТО й України.

Раніше Фокус писав, що 22 листопада глава Пентагону Ллойд Остін розпочав засідання "Рамштайну" зі слів про мир без російського президента Володимира Путіна. За його словами, ніхто не зможе почуватися в безпеці, коли президенти країн продовжують погрожувати іншим державам.