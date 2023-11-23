Корабель-невидимка: Китай розпочав створення фрегата з абсолютно новою конфігурацією

Експерти зазначають, що створюваний корабель має яскраво виражені стелс-характеристики. Він може зайняти місце між наявними корветами Type 056 і фрегатами Type 054А, які були випущені у великій кількості для сил НВАК.

У китайських соціальних мережах 22 листопада вперше з'явилися зображення нового бойового корабля, який створюється на корабельні "Ляонань" у районі міста Далянь поблизу військово-морської бази ВМС КНР. Це легкий фрегат з вражаючим дизайном і абсолютно новою конфігурацією, імовірно, стане кораблем-невидимкою для морських сил Китаю. Про те, що відомо сьогодні про китайський незвичайний фрегат розповіли в Naval News.

Оглядачі пишуть, що корабель був помічений ще в серпні цього року військовим аналітиком Томом Шугартом, який опублікував на платформі "Х" (Twitter) супутникові знімки. На нових же поширених знімках корабель видно після спуску на воду, у сірому кольорі військово-морського флоту НВАК.

"Кадри дають змогу зробити деякі основні висновки щодо розмірів і характеристик нового корвета, хоча багато деталей поки що залишаються невстановленими, зокрема й передбачуване призначення або роль цього корабля", — зазначили в Naval News.

Що відомо про фрегат

Автори матеріалу вважають, що водотоннажність корпусу нового бойового корабля може становити від 2000 до 3000 т за передбачуваної довжини в 100 м. Шугарт же визначив довжину корпусу в сухому доці — 97 м, а ширину — 14 м, що більше, ніж у корабля Type 056(A).

Новий корабель має вищу надбудову, а місток з помітно більшими вікнами розташований вище, ніж на сусідньому на фото фрегаті Type 054A.

Помітною особливістю є новий тип незграбної баштової конструкції з 57-мм гарматою Bofors Mk 3, які ставлять на шведські корвети класу Visby, зазначили експерти, але технічні подробиці та калібр гармати ще не підтверджені. За головною гарматою і перед містком також розташована піднесена конструкція, в якій, імовірно, розміщується до 18 осередків для ракет вертикального пуску.

Над містком розташована громіздка щогла, на якій, можливо, встановлено радар типу AESA. У кормовій частині розташована пускова установка HQ-10, а також ангар для гелікоптерів розміром не менше ніж Z-9 і більших безпілотників, що стане однією з помітних переваг нового стелс-корабля порівняно з Type 056.

Загалом розміри нового корабля дають змогу експертам припустити, що він може посісти місце між наявними корветами Type 056 і фрегатами Type 054А, які були випущені у великій кількості для служби у складі НВАК.

"З огляду на яскраво виражені стелс-характеристики й загальну схожість з Visby, або російським патрульним бойовим кораблем проєкту 22160, роль, орієнтована на ведення прибережних бойових дій, видається цілком імовірною", — доходять висновку оглядачі.

Тим часом у матеріалі підкреслено, що передбачуване використання фрегата поки що залишається повністю умоглядним, і до отримання підтвердження про будівництво експериментального зразка, таке припущення цілком може мати місце.

Раніше повідомлялося, що Китай має намір розширити глобальне охоплення своїх Військово-морських сил за рахунок мережі закордонних баз. Зокрема в місті Реам у Камбоджі китайці ведуть будівництво великого сухого дока для обслуговування і ремонту своїх військових кораблів.