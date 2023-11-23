Не вибір України: у МЗС Литви вважають, що Захід наполягає на мирних переговорах із РФ

За словами дипломата Ґабріелюса Ландсберґіса, Київ ніколи б не став домовлятися з терористами добровільно, однак реальність може виявитися іншою.

Захід може посилено намагатися посадити Україну за стіл переговорів із Росією, щоб закінчити війну. Таку думку озвучив глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає Bloomberg 23 листопада.

За його словами, союзники не постачають Києву зброю і боєприпаси, які необхідні для перемоги в протистоянні. Це може бути сигналом про те, що Україну примушуватимуть до дипломатії.

Ба більше, як він зазначив, затримуються поставки. Відсутність ракетних систем і боєприпасів, а також багатомісячне ухвалення рішення в Європейському Союзі призводять до того, що у Києва може не бути виходу.

"Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Адміністрація США зіткнулася з проблемами через протидію республіканців, а плани Європи поставити ЗСУ мільйон артилерійських снарядів можуть бути не виконані. Усе це і призводить до ситуації, що підтримка України може скоротитися, вважає глава МЗС Литви.

"Це виглядає комічно, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", — підсумував Ґабріелюс Ландсберґіс.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа звернувся до МЗС Литви через заяви про напад РФ. За його словами, останнім часом усі новини на тему російської агресії почали перебільшувати. Ризики залишилися на колишньому рівні і нової загрози не з'явилося.