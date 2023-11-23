Використовується за призначенням з XIV століття: у Луцьку показали унікальне укриття (фото)

За словами заступника міністра Тимура Ткаченка, на ремонт бомбосховища було витрачено майже 2,3 млн євро і тепер українці в безпеці можуть досліджувати історію.

У Луцьку є укриття, яке використовується за своїм прямим призначенням уже сотні років. Зараз українці продовжують у ньому ховатися від атак. Про це заявив заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко в соціальній мережі Facebook 23 листопада.

За його словами, це найстаріша споруда для захисту цивільних в Україні, яку йому доводилося колись бачити. У ній люди ховалися ще в 14 столітті.

"Шкода, що наше сьогодення змушує використовувати історичні памʼятки у якості укриттів, а не просто вивчати й досліджувати історію", — заявив Тимур Ткаченко.

У Луцьку є укриття, якому вже кілька століть Фото: У Луцьку є укриття, якому вже кілька століть Фото: У Луцьку є укриття, якому вже кілька століть Фото:

Знаходиться це укриття на балансі коледжу в "Окольному замку" і в результаті перевірок було визначено, що воно повністю відповідає всім сучасним нормам.

Фахівці за допомогою ремонтно-реставраційних робіт змогли його розширити, замінити інженерні мережі, налаштувати вентиляцію і посилити фундамент. Гроші на це знайшлися завдяки фінансуванню місцевого органу самоврядування та програмі транскордонного співробітництва.

"Загалом витрачено майже 2,3 млн євро на всі роботи в історичній пам'ятці. Під час повітряної тривоги люди фактично перебувають у підземному музеї. В інший час тут проводяться екскурсії для всіх охочих", — продовжив заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що в Україні з'явилася можливість відстежувати стан укриттів. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин представив проєкт "Залізне укриття". Він пояснив, що кількість доступних укриттів змінюється після кожної ревізії.