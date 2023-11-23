"Вони повинні знати": у ГУР розповіли, навіщо Україна перевиховує полонених ЗС РФ (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, бійцям противника проводять добровільні уроки історії і багато хто починає усвідомлювати, як пропаганда Кремля весь час їм брехала.

Україна намагається зайнятися перевихованням російських окупантів, які вже перебувають у полоні. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, для чого це необхідно.

За його словами, українські фахівці викладають бійцям противника історію. Це робиться не з метою того, щоб "повторити шкільну програму", а спробувати роззомбувати росіян, які піддалися пропаганді Кремля.

"У цьому напрямку ведеться робота. Для того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни, хто дійсно винен у цій війні, які страшні воєнні злочини вони наробили проти нашого народу. Звичайно, вони повинні знати інформацію про це", — заявив Андрій Юсов.

При цьому, продовжує представник ГУР, усю інформацію полоненим окупантам доносять у добровільному режимі, і напрочуд велика кількість з цікавістю відкриває для себе істину, яка раніше їм була незрозуміла.

Обмін "всіх на всіх": що відомо

Окремо було порушено питання того, чи планується обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Розвідник заявив, що робота активно ведеться і результати обов'язково будуть. Усе робиться для того, щоб це відбулося якомога швидше.

"Він можливий. Це завдання. Але це довга складна робота... звичайно, це те, що передбачає міжнародне право — повернення всіх захисників додому. Якщо говорити про наші козирі, звісно, чим більше успіхів українських Сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду, тим більше аргументів для підготовки наступних обмінів. І такі аргументи з'являються", — заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що в Мінреінтеграції розповіли, скільки українців перебувають у полоні РФ. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, станом на 9 листопада Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян. Серед звільнених переважають військові.