"Тиша триває не довше години": боєць "Синів грому" розповів про перехід через Дніпро (фото)

Журналісти CNN побували на правому березі Дніпра — одній із нових активних ліній фронту в затяжній оборонній війні України проти РФ.

32-річний оператор дрона Сергій Остапенко, який перебуває в розташуванні своєї бригади на правому березі Дніпра в Херсонській області, розповів, що ворог веде обстріли цілодобово. За його словами, він не пам'ятає, коли востаннє тиша тривала довше години. Про це повідомляє CNN.

Журналісти побували на правому березі Дніпра — одній із нових ліній активних бойових зіткнень у затяжній оборонній війні України проти РФ.

Сергій Остапенко з підрозділу "Синів грому" бере участь в операції з переходу через Дніпро, що спрямована на те, щоб відкинути російські війська і домогтися стійкої присутності на лівобережжі.

"Щоразу, коли я входжу в цю зону… я прощаюся зі своїм життям, тому що розумію, що воно може обірватися в будь-яку мить, або ракета прилетить, або осколок. До цього звикаєш, але це неприємно", — пояснив він.

Річка Дніпро в Херсонській області слугує природним укріпленням для російських військ, а стійкий плацдарм на лівобережжі дасть змогу захистити населення міста від постійних обстрілів артилерії, а також, щонайменше теоретично, стане підмогою для подальшого наступу на лівобережжі в напрямку окупованого Кримського півострова.

За даними командування ЗСУ, російське окупаційне угруповання на лівобережжі вдалося відкинути на 3-8 км.

"Зараз наші війська просуваються на іншій стороні Дніпра. Це складно, ми докладаємо багато зусиль, щоб наростити наші сили на іншій стороні Дніпра", — пояснив боєць ЗСУ.

Херсонська область

Його підрозділ аеророзвідки забезпечує прикриття солдатів, які переходять річку, відстежують переміщення російських військ і допомагають замаскувати локації військ ЗСУ і техніки.

Щодня операторам розвідувальних БПЛА загрожують "дрони-камікадзе, "шахти", ракети, РСЗВ "Град", гармати й танки".

Водночас такі бомбардування можуть бути хорошим знаком.

"Ворог намагається чинити опір що є сил, це вказує на те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Створюємо їм багато проблем і намагаємося боротися", — зазначив він.

"Коли тихо, навіть ще страшніше"

Жителі Херсона кажуть, що доводиться постійно прислухатися.

"Коли тихо, навіть ще страшніше, ніж коли обстріли, — розповіла 54-річна Інна Балога. — Постійно слухаєш, приглушуєш радіо, щоб почути звуки за вікном і вчасно відреагувати на обстріл".

54-річна мешканка Херсона Інна Балога

У місті все ще залишається близько 73 тисяч жителів, менше чверті від 300 тисяч довоєнного населення.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, останнім часом обстріли посилилися, в один день було близько 700 "прильотів". Він називає це помстою з боку росіян, тому що "наші захисники просуваються, і вони намагаються залякати місцевих жителів".

Нагадаємо, що ЗМІ показали, який вигляд має передова в зимових умовах, де тривають найсерйозніші бойові зіткнення.

Також повідомлялося, що Анна Маляр розповіла про подальші плани росіян і згадала про те, що ЗСУ більше не наступають, а перебувають в обороні.