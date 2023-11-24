Бригада "Сталевий кордон" зі штурмом зайняла передові позиції ворога під Сватовим, — ДПСУ (відео)

За даними ДПСУ, прикордонники бригади Гвардії наступу просунулися в глибину оборони і зайняли передові позиції ворога. На опублікованому записі показано застосування кількох видів стрілецької зброї.

Прикордонники опублікували відеозапис штурму російських позицій на Сватівському напрямку. Бригада "Сталевий кордон" на бронетехніці зайняла передові позиції противника. Про це повідомила пресслужба ДПСУ на сторінці у Facebook.

На опублікованому записі показано просування бронетехніки і застосування кількох видів стрілецької зброї.

Нагадаємо, що 32-річний оператор дрона Сергій Остапенко з підрозділу "Синів грому" розповів про перехід через Дніпро. Його бригада забезпечує прикриття та розвідку позицій противника з правого берега в Херсонській області.

За словами бійця, щоразу, входячи в зону активних бойових зіткнень, він розуміє, що життя може обірватися в будь-яку мить: може прилетіти осколок або ракета. До такого можна звикнути, але все ж це неприємно, пояснив боєць.

Також повідомлялося, що 24 листопада журналісти Sky News опублікували пост, в якому повідомили, що українські захисники під Бахмутом зазнали ударів кількох російських безпілотників. Причому один із них врізався в автобус неподалік від розташування захисників.