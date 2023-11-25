"Ще не почали новий наступ": аналітик назвав бойові завдання окупантів в районі Авдіївки (відео)

Аналітик Олександр Коваленко назвав чотири бойові задачі окупантів та спрогнозував їхнє виконання російськими військами.

Третя хвиля наступу російських окупантів в районі Авдіївки ще не почалася. Подробиці на YouTube-каналі "Фабрика Новин" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що переважно постійно наступала піхота з незначно підтримкою техніки. Терміни наступного наступу наразі невідомі.

Фахівець наголосив, що загарбники мають намір виконати велику кількість завдань.

закріпитися у промисловій зоні Коксохіму;

закріпитися праворуч залізної дороги;

окупувати Степове;

через Водяне вийти на Северне й там закріпитися.

Ще не 10 жовтня, з його слів, окупанти повинні були оточити Авдіївку. Вони й досі цього не зробили.

"Маю надію, що ця третя хвиля не виконає основні бойові завдання", – пояснив Олександр Коваленко.

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Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ, вели марні штурмові дії з повітряної підтримки на схід від Новокалинове, Новобахмутівки, Степове, Северне, Первомайське та Авдіївки (Донецька область). У цих лдокаціях Сили оборони України відбили понад 30 разів атак. Ворог також обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед яких Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське (Донецька область).

Нагадаємо, 24 листопада військовий експерт Михайло Жирохов розповів, якщо Авдіївка Донецька області перейде під контроль Збройних сил Російської Федерації, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. Окупанти отримали завдання взяти місто до початку щорічного послання президента РФ Володимира Путіна, яке відбувається в грудні.