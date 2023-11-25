Чоловіки намагалися втекти з України, але їх затримали за 200 метрів від кордону (карта)

Пароль "картопля" не допоміг чоловікам уникнути армії. Така послуга коштувала "клієнтам" від 5 000 до 8 000 доларів США.

Таємний пароль "картопля" та заходи "конспірації" мали б допомогти ухилянтам виїхати з України та уникнути призову до армії, однак прикордонники впіймали їх за 200 метрів від кордону. Про це 25 листопада повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону зупинили провідника та ще п’ятьох чоловіків призивного віку, які рухалися у напрямку кордону зі Словаччиною.

За інформацією ДПСУ, затриманими виявилися четверо мешканців Львівської області та один із Хмельницької області. Провідником був місцевий житель. Вони прибули різними шляхами на Закарпаття, щоб звідти вирушити у незаконну подорож.

"Контрольне слово "картопля" мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною. Вказівки чоловікам давали з різних номерів телефонів, дотримуючись максимальних заходів конспірації. Не допомогло", — зазначили у відомстві.

Ухилянтів впіймали за 200 метрів від кордону зі Словаччиною. Така послуга вартувала "клієнтам" від 5 000 до 8 000 доларів США.

Фото: google.com/maps

На переправників усі з них вийшли через соцмережі. Пароль "картапля" та інші вказівки чоловікам давали телефоном з різних номерів, дотримуючись максимальних заходів "конспірації".

Усіх затриманих було доставлено у прикордонний підрозділ з метою з’ясування обставин правопорушення. Їх буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що на Закарпатті жінка організувала схему з втечі ухилянтів. Разом із нею працювали ще троє людей, двоє з яких — неповнолітні. Фігурантам вже оголосили про підозру.