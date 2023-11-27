Демілітаризація триває: шторм у Криму змив захисні споруди ЗС РФ (відео)

Тепер російські військовослужбовці займатимуться відновленням фортифікаційних споруд. В Одеській ОВА вважають, що якщо оборона ЗС РФ не стала перепоною для погоди — ЗСУ впораються з нею без особливих зусиль.

Негода на території тимчасово окупованого Кримського півострова знищила пляжні фортифікаційні споруди російських окупантів. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" і представник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom 27 листопада.

За його словами, всі зусилля противника, які він планував застосовувати в обороні проти українських захисників, були змиті водою. Погодні умови на території півострова продовжують погіршуватися.

"Пляжі були закриті вже багато років. І якраз на тій території, на тих локаціях, де була присутня ще до вчорашнього ранку, напевно, фортифікація певним чином. Сьогодні її немає. Вірніше, зникла вона ще вчора", — заявив Сергій Братчук.

Окремо було зазначено, що тепер бійці ЗС РФ, які перебувають у Криму, займатимуться відновленням споруд, проте в них одного результату. Речник добровольчої армії "Юг" заявив, що якщо оборона окупантів не стала перепоною для погоди, то для ЗСУ, тим більше, це не буде проблемою.

"Процес демілітаризації Криму навіть у негоду триває. Партизани працюють, працює підпілля. Тому потихеньку йдемо до того, що маємо зробити найголовніше в нашому житті, напевно, — звільнити український Крим. Там теж справді непогода. Але це якраз той випадок, коли, ну, чесно скажу, не сумуємо. Нехай змиває всі окопи, змиває всі військові частини", — продовжив Сергій Братчук.

До речі, крім фортифікаційних споруд ЗС РФ у море змило і міни, які вночі почали вибухати, розповідає спікер. Поки що оцінити масштаби і наслідки складно, адже негода продовжує вирувати.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що шторм у Криму спровокував падіння дерев і обмеження руху автомобілів, а також спровокував вимкнення електропостачання для майже півмільйона людей.