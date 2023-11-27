Новинка для авіаносців: китайські військові випробували електромагнітну катапульту (відео)

Катапульта встановлена на китайському авіаносці "Фуцзянь". На думку експертів, з її допомогою можна буде запускати з палуби важкі літаки, наприклад, борти ДРЛВ.

Китайські військові провели випробування електромагнітної катапульти на авіаносці "Фуцзянь" класу Type 003, який було спущено на воду 17 червня 2022 року. Відповідне відео було опубліковано в соцмережах КНР.

На перших секундах відео показано запуск за допомогою катапульти випробувального вантажу у воду. Як розповіли експерти "Мілітарного", випробування катапульти є важливим етапом підготовки до експлуатації сучасного авіаносця, який проводиться перед етапом ходових випробувань.

"Катапульту випробовують із "мертвим вантажем", який за масою можна порівняти з палубними літаками, запускають у воду для перевірки надійності та потужності катапульти", — пояснили експерти.

Також повідомляється, що ця катапульта на авіаносці — новинка китайських ВМС. Фактично авіаносець "Фуцзянь" став першим кораблем Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), який був оснащений цим агрегатом. Наприклад, інші авіаносці "Ляонін" і "Шаньдун", обладнані класичним трампліном.

Експерти зазначили, що це оснащення, вочевидь, дасть змогу запускати з палуби авіаносця важкі літаки, ті самі борти дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ). Зокрема китайці наразі активно випробовують такий літак KJ-600. Інформація про це з'явилася в соцмережах 17 листопада.

І хоча точні тактико-технічні характеристики KJ-600 невідомі, передбачається, що літак має дальність польоту до 1250 км, а стеля становить 15 км.

Раніше повідомлялося, що в Китаї на корабельні в "Ляонань" створюють незвичайний фрегат з вражаючим дизайном і абсолютно новою конфігурацією. Експерти зазначають, що створюваний корабель має яскраво виражені стелс-характеристики.