Мінус спостережний пункт і бліндаж: бійці показали, як "сніжинки" з неба цілять в ЗС РФ (відео)

Прикордонники "Сталевого Кордону" на Куп’янському напрямку атакували позиції окупантів ударними дронами.

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" "Сталевий Кордон" на Куп’янському напрямку поцілили в спостережний пункт та бліндаж окупантів. Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Сталевий снігопад" на голови окупантів. Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" на Куп’янському напрямку продовжують нещадно нищити ворога. Цього разу вибухові "сніжинки" з прикордонного ударного дрона влучили в спостережний пункт та бліндаж", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога дорозвідуються.

На кадрах видно, як гвардійці за допомогою дронів з вибухівкою поцілили про ворожих позиціях.

Нагадаємо, що пілот українського БпЛА помітив у небі російський дрон-розвідник, який коригував вогонь артилерії ЗС РФ. Боєць ЗСУ ухвалив рішення знищити ворожого навідника повітряним тараном. У результаті ворожа "пташка" впала.

Раніше повідомлялося, що ударний дрон "Пегас" підірвав російську ТОС "Солнцепек". ТОС-1А "Солнцепек" російські окупанти поставили поблизу зруйнованих будівель.