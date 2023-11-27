Розгром РФ не в інтересах США: зброю постачають, щоб тільки втримати фронт, — Newsweek

За словами журналістів, РФ має значний арсенал зброї масового знищення. На тлі загрози, що зростає з боку Китаю, боротьба за владу у РФ створить безліч нових проблем Білому дому.

У Вашингтоні побоюються, що стратегічна поразка Кремля в Україні спричинить хаос у самій Росії та, можливо, призведе до повалення режиму президента Володимира Путіна і подальшої боротьби за владу. Про це пише Newsweek.

Твердження про те, що США надають Україні достатньо військової допомоги, щоб утримати ворога, але недостатньо для перемоги, звучить рефреном з лютого 2022 року, зазначають автори публікації.

РФ має значний арсенал зброї масового знищення, і на тлі загрози з боку Китаю євразійська анархія створить безліч нових проблем для Білого дому.

"Українці бачать нерішучість, що триває, і такі умонастрої, в основі яких є занепокоєння з приводу можливої ескалації, щоб якимось чином не провокувати росіян", — пояснив Деніел Вайдич, президент Yorktown Solutions та один із найвідоміших прихильників України у Вашингтоні.

За його словами, у практичному плані зберігається велика обережність, що викликає в Києва питання щодо того, чи справді у Вашингтоні хочуть, щоб українці перемогли росіян.

"Українці вважають, що, попри всю допомогу та те, що адміністрація так багато робить, все одно є багато обережності, тому що немає бажання, щоб українці завдали росіянам рішучої поразки. Побоюються, що це призведе до внутрішньої смути та розвалу Росії", — додав він.

Нагадаємо, що Лавров відповів Остіну на слова про захоплення Балтії та Польщі після України.

Також повідомлялося, що РФ втратила військову перевагу в Балтійському регіоні через війну в Україні.