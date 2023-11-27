Було два вибухи: у ЗМІ розповіли подробиці атаки БПЛА на Рязань (відео)

Жителі Рязані чули два вибухи, проте Міноборони РФ заявили про збиття одного дрона. За інформацією російських журналістів, протиповітряна оборона нібито працювала в районі Рязанського нафтопереробного заводу.

Ввечері 27 листопада безпілотні літальні апарати атакували Рязанську область (Російська Федерація). Про це повідомили в Міноборони Росії в Telegram.

"Сьогодні близько 21:30 мск припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві РФ зазначили, що засоби протиповітряної оборони нібито знищили український дрон над територією Рязанської області.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що внаслідок збиття БПЛА за попередньою інформацією постраждалих та матеріальних збитків немає.

"Сьогодні ввечері за повідомленням Міноборони РФ засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області збито безпілотний літальний апарат. За попередньою інформацією постраждалих та матеріальних збитків немає", — сказав він.

У виданні Mash близько 21:00 (за київським часом) повідомили, що у Рязані було чутно два вибухи. Також з'явився димний слід, журналісти вважають, що це, ймовірно, від удару ракети ППО по дрону.

"За нашими даними, збито два БПЛА. Місцеві чули звуки над залізничним вокзалом міста. Неподалік звідти знаходиться аеродром", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Російські журналісти наголосили, що один із безпілотників був нібито збитий на підльоті до Рязанського нафтопереробного заводу, наразі уточнюється, коли конкретно впали уламки БПЛА.

Медіа Shot повідомило з посиланням на місцевих, що ППО нібито знищила БПЛА в районі Рязанського нафтопереробного заводу, що займається виробництвом бензину, дизелю, гасу та мазуту. ЗМІ зазначили, що руйнувань та постраждалих немає.

Додамо, на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала вибухи в Рязані.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 листопада безпілотники атакували декілька областей Росії. В ГУР МОУ підтвердили причетність до нічної атаки та заявили про запуск близько 35 дронів.

26 листопада військовий експерт Петро Черник розповів, що на території Російської Федерації є дві першочергові цілі для ЗСУ. З його слів, удари по них допоможуть знизити бойовий потенціал окупантів.