Обговорять секретні дані, зібрані за час війни: Пентагон проведе закрите засідання щодо РФ

За інформацією, опублікованою в журналі Ради з оборонної політики Міноборони США, обговорюватимуть стратегію відомства щодо Росії аж до 2050 року. Планують розробити практичні рекомендації.

Наступного тижня Рада з оборонної політики Міноборони США запланувала засідання, під час яких обговорять стратегію Пентагону щодо РФ. Інформацію про це опубліковано в офіційному журналі американського уряду.

"5 і 6 грудня 2023 року Рада з оборонної політики отримає секретні брифінги, що стосуються політики Міноборони США щодо Росії аж до 2050 року", — ідеться в публікації.

Повідомляють, що засідання відомства будуть присвячені "збору, аналізу та оцінці секретної інформації".

У підсумку мають бути розроблені практичні рекомендації щодо стратегічного планування та реалізації оборонної стратегії на глобальному та регіональному рівнях.

Ба більше, учасники засідань обговорять наявні конфіденційні дані щодо дій російських військ у війні в Україні.

Стратегія Пентагону щодо РФ

Нагадаємо, що, за інформацією Newsweek, РФ має значний арсенал зброї масового знищення. І на тлі загрози з боку КНР потенційна боротьба за владу в Кремлі може створити низку нових проблем Вашингтону. Саме тому США не прагнуть завдати РФ військової поразки, а лише постачають Україні зброю, достатню, щоб утримати лінію фронту.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на слова голови Міноборони США Ллойда Остіна про те, що РФ у разі поразки України планує захопити країни Балтії та Польщу.