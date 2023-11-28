В окупованому Токмаку прогриміли вибухи: частина міста без світла, — Федоров

За словами мера Мелітополя, гучні звуки почуло все місто. Місцеві пабліки також поінформували про можливі жертви серед особового складу ЗС РФ.

На території тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунали гучні вибухи. Противник зазнав чергових втрат. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 28 листопада.

За його словами, про неспокійну ситуацію в місті повідомили місцеві жителі. Було настільки голосно, що вибухи почуло все окуповане місто.

"За кілька хвилин до цього зникло електропостачання", — ідеться в повідомленні.

В окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи Фото: Скриншот

У місцевих Telegram-каналах зазначають, що загалом було зафіксовано три "прильоти", а в напрямку міста зафіксовано рух санітарного транспорту. Можуть бути як загиблі, так і поранені.

В окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи Фото: Скриншот

Вибухи підтвердив і представник окупаційної "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі. У цих діях він традиційно звинуватив українську сторону.

"У Токмаку голосно. У цьому місті Запорізької області було чути серію вибухів. Природа їх з'ясовується", — йдеться в повідомленні.

В окупованій частині Запорізької області пролунали вибухи Фото: Скриншот

Українське командування ніяк не коментувало інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 14 листопада мер Мелітополя Іван Федоров коментував серію інших потужних вибухів. Було голосно принаймні в трьох населених пунктах — Токмаку, Мелітополі та поблизу селища Веселе. Також фіксувалася робота російської ППО, зазначає Іван Федоров.