240 тисяч за участь у війні: росіянок почали вербувати до штурмових загонів ЗС РФ

Адміністратор телеграм-каналу батальйону "Эспаньола" зазначив, що перший контракт триває 6 місяців, 1–2 з них — це навчання.

Російських жінок кличуть приєднатися до штурмових загонів, аби взяти участь у війні в Україні. За 6 місяців їм обіцяють до 120 тисяч рублів, а зоні бойових дій ця сума множиться на два. Про набір оголосив батальйон "Эспаньола", створений російськими футбольними фанатами.

У дописі зазначають, що жінкам в батальйоні надається можливість "реалізуватися" не лише у снайперській справі.

"Дівчата у нашій бригаді працюють і в з'єднаннях штурмовиків, і в медицині, зв'язку, а також у підрозділах РЕБ, РЕР та БПЛА", — йдеться у дописі.

Адміністратор телеграм-каналу батальйону у коментарі для видання "Важные истории" повідомляє, що перший контракт триває 6 місяців.

"З них 1–2 — навчання та злагодження. На цей час – 110–120 тисяч рублів. Далі в зоні бойових дій ця сума множиться на два", — наголошує адмін.

Контракт підписується із ПВК "Редут", куди входить "Эспаньола". Це дозволяє зробити його терміновим.

"Наказ Міноборони про дію контрактів до кінця "СВО" на нас не поширюється", — пообіцяв адміністратор.

Нагадаємо, раніше російське видання "Важные истории" повідомило, що батальйон "Борз" — складовий підрозділ підконтрольної Міноборони РФ "ПВК Редут" — почав вербування росіянок для участі у війні в Україні на передовій лінії фронту. За словами російської військової, яка обіймає посаду командира загону, вона прагне довести, що "жінки створені не тільки для супів і дітей".