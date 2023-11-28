Допомоги від США Україні поки вистачило лише для виживання, — генерал Годжес

За словами екскомандувача військ США в Європі, Штати б ніколи не відправили свою армію в наступ за тих умов, в яких перебуває Україна.

Сполучені Штати досі не змогли повністю "взяти участь у перемозі України" у війні проти Російської Федерації, а допомоги, наданої Вашингтоном, поки достатньо "лише для виживання". Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Годжес в шоу "Välisilm", слова якого цитує видання ERR.ee.

"Наша готовність взяти на себе зобов’язання щодо справжньої перемоги України є ключовою. Нам поки не вдалося цього досягти. Я пишаюся допомогою, яку надали США, але поки що її вистачило лише для забезпечення виживання України", — сказав генерал США.

Пентагон критикує контрнаступ ЗСУ

За словами Годжеса, у Пентагоні дехто критикує контрнаступ ЗСУ, бо він перейшов у позиційне протистояння. Та сам генерал таку позицію називає образливою.

"Ми б ніколи не відправили американських солдатів для цієї атаки, не досягнувши повної переваги в повітрі і не надавши величезну кількість інженерного обладнання для прориву і так далі", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше The Economist повідомляв, що повномасштабна війна РФ проти України триває вже понад як 600 днів. Через стільки часу фіксується тенденція до втоми від війни на Заході. Сполучені Штати були найбільшим доном у допомозі України від озброєнь до фінансової допомоги. Проте зараз виділене фінансування майже закінчилось, а Конгрес все ніяк не прийме новий пакет допомоги.