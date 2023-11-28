"Не виконали обіцянки": президент Чехії заявив, що наступний рік буде важким для України

За словами чеського лідера Петра Павела, після постачання далекобійних Storm Shadows із Великої Британії та аналогічних ракет із Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus, але Берлін досі не ухвалив рішення, що уповільнює військове планування.

Президент Чехії Петр Павел висловив стурбованість тим, що обіцянки про надання необхідного озброєння для України не були виконані партнерами. У результаті цього Сили оборони України не могли підтримувати інтенсивні операції. Про це чеський лідер заявив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera під час свого візиту до Італії.

Павел зазначив, що не вистачило постачання військової техніки, що заважає Україні вести високоінтенсивні операції. Крім того, він відзначив невизначеність у відносинах, яка ускладнює стратегічне планування.

Президент Чехії наголосив, що необхідно надати Україні все необхідне для відновлення її суверенітету та контролю над кордонами. Він висловив побоювання, що зменшення підтримки може означати поразку для Заходу і зміцнення позицій Росії, що може вплинути на майбутні режими світу.

"Як президент, я маю дивитися на ситуацію не тільки з погляду поля бою, а й з погляду принципів. І у нас немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для успішного виконання її місії з відновлення суверенітету і контролю над своїми кордонами: все, що менше, буде нашою поразкою. А перемога Росії обернеться проти нас у майбутньому, тому що вона зміцнить їхню думку про те, що вони можуть досягти своїх цілей силою, і спонукає всі режими в усьому світі покладатися на слабкість західних демократій", — зазначив Петр Павел.

Павел також наголосив на важливості проведення переговорів із Москвою, але зазначив, що це має відбуватися відповідно до міжнародних норм і прав, а не під диктування російського лідера Путіна.

Він зазначив, що Україні необхідно зробити великі контрнаступи, однак такі дії вимагають часу і ресурсів. На його думку, наступний рік може стати складнішим через вибори в різних країнах і складну ситуацію в Україні.

"На жаль, наших постачань військової техніки недостатньо для того, щоб Україна могла продовжувати високоінтенсивну операцію. Ми не виконали свої обіцянки щодо забезпечення українців артилерійськими боєприпасами, навчання F 16 відбувається не так швидко, як повинно". Після постачань Storm Shadows із Великої Британії та аналогічних ракет із Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus. Але Берлін ще не вирішив, чи постачати ці ракети. Це створює дисбаланс у постачаннях, а невизначеність з українського боку не є гарною основою для військового планування", — підкреслив Павел.

Павел також зазначив, що поки світ відвертається на інші конфлікти, Росія продовжує свої дії й розширює свої можливості, що може стати загрозою для української стабільності.

Нагадаємо, у липні президент Чехії Петр Павел заявляв, що в України є "вікно можливостей" у 2023 році, щоб відвоювати якомога більше своєї території, яку захопила Росія.