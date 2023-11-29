У повному безладі: експерти показали знімки укріплень Севастополя після шторму (фото)

Аналітики зазначають, що поки неясно, скільки часу Росія витратить на відновлення оборонних споруд у гавані Севастополя, тож українські сили можуть цим вигідно скористатися.

Складна система оборонних споруд, яка була створена російськими окупантами в Севастополі для захисту від морських безпілотників та інших засобів ураження, була значно пошкоджена ураганом. Військові оглядачі The War Zone у своїй публікації від 28 листопада прокоментували супутникові знімки, на яких зафіксовано пошкодження в гавані Севастополя.

"На супутниковому знімку Planet Labs видно лінії бонових загороджень, барж та інших перешкод, які колись захищали базу Чорноморського флоту Росії, у повному безладі. Деякі з бонових загороджень відірвані, а деякі баржі більше не видно після шторму", — зазначають експерти.

Ці загородження Росія створювала в рамках концепції багаторівневої морської, берегової та повітряної оборони. Баржі та мережі також використовуються для припинення як надводних, так і підводних атак. Система захисту використовує датчики додаткового попередження, а літаки та катери забезпечують патрулювання території.

Експерти також повідомляють, що крім фізичних загороджень гавані шторм зруйнував і загони для спеціально навчених дельфінів. Можливо, перед початком бурі їх перемістили в інше місце, проте їхнє місце розташування поки не встановлено.

"Було б не дивно побачити, як Україна спробує скористатися цією новою прогалиною в обороні Севастопольської гавані. Використання можливостей, що надаються погодою, — один із найстаріших принципів ведення війни", — пишуть оглядачі.

Тим часом наразі незрозуміло скільки часу знадобиться окупантам, щоб відновити пошкоджені споруди. У деяких районах Криму досі діє надзвичайний стан. Окупаційна влада повідомляє, що наразі тривають роботи з відновлення цивільної інфраструктури, але про ремонт оборонних споруд порту не йдеться жодного слова.

Раніше "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив, що шторм у Криму спровокував падіння дерев і обмеження руху автомобілів, а також спровокував вимкнення електропостачання для майже півмільйона людей.