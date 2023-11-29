США і Греція ведуть переговори про продаж 75 тисяч артилерійських снарядів для України

До числа цих боєприпасів входять 20 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Повідомляється, що переговори між Вашингтоном і Афінами перебувають на завершальній стадії.

Українські війська значною мірою залежать від військової підтримки, яку вони отримують від Заходу. Через це США і Греція ведуть переговори про надання ЗСУ 75 000 артилерійських боєприпасів. Американці мають намір закупити у Греції 50 000 шт. 105-мм, 20 000 шт. 155-мм і 5 000 шт. 203-мм артилерійських снарядів. Про це 28 листопада повідомили журналісти грецького видання Kathimerini.

У матеріалі йдеться, що загальна вартість контракту становить 47 млн доларів з урахуванням вартості одного боєприпасу. Зазначається, що з комерційного погляду істотних перешкод немає, тим більше, що продаж здійснюється в рамках міждержавної угоди. При цьому сума угоди, яка була запропонована грецькою стороною в переговорах, що перебувають на завершальній стадії, вважається вигідною.

Оглядачі також зазначили, що Греція з моменту початку конфлікту була значним постачальником цього виду боєприпасів в Україну. Однак у цьому випадку вартість боєприпасів відповідає цінам на вторинному ринку.

Коментуючи переговори Вашингтона й Афін з цього питання, західні експерти дійшли висновку, що навіть 75 000 боєприпасів для українських сил стануть приводом для оптимізму. Річ у тім, що в середині листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумніви з приводу здатності ЄС виконати свої зобов'язання надати ЗСУ 1 млн снарядів до березня 2024 року.

Заява глави українського МЗС прозвучала на тлі публікації агентства Bloomberg, в якій було надано звіт щодо ситуації зі 155-мм боєприпасами. У матеріалі було сказано, що українські війська отримають поки що лише близько 30% обіцяної кількості снарядів.

Нагадаємо, оглядачі Defence One навели цифри щодо виробництва 155-мм боєприпасів, вироблених у США та країнах Європи. Як виявилося, темпи виробництва різняться — якщо в ЄС виробляють близько 230 000 снарядів на рік, то американці випускають на третину менше, плануючи тільки 2025 року вийти на показник у 100 000 снарядів на рік.