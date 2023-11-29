"Перспектив немає": експерт розповів, чи є нові загрози для Куп'янська

За словами військового експерта Олександра Коваленка, росіяни намагаються прорвати рубежі на Куп'янському напрямку, але окупантам не вистачає сил, адже їм необхідно перерозподіляти війська і на інші ділянки фронту.

Наразі не спостерігається нових загроз для міста Куп'янська з боку ЗС РФ. У загарбників малоймовірна наявність будь-яких значних "перспектив" у цьому напрямку до завершення поточного року. Про це повідомляє військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі виданню "РБК-Україна".

Попереднього тижня головнокомандувач Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Сирський оголосив про зміцнення оборони та мобілізацію резервів у районі Куп'янська, оскільки російські війська роблять спроби виявити вразливі місця в українських оборонних позиціях. Найбільш напружена ситуація складається в районі селища Синьківка.

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко не бачить для Куп'янська якихось нових загроз. За його словами, росіяни ще з літа хочуть зайняти Синьківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. Наразі вони змушені задіяти сили з Лиманського напрямку під Авдіївкою.

"Російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути настільки сильно, як минулого літа. Це дасть нам змогу перерозподіляти ресурс, наприклад, більше на Куп'янськ, щоб у разі потреби посилити оборону. На Куп'янському напрямку, за який відповідає група військ "Захід", звісно, намагатимуться прорвати наші рубежі, але я не бачу жодних особливих перспектив до кінця року", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку, які можуть стати рекордними з початку війни. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.