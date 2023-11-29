Показав роботу ППО: СБУ затримала в Одесі 35-річного "тіктокера" (фото)

За інформацією слідства, попри заборону 35-річний чоловік поділився в інтернеті кадрами роботи протиповітряної оборони. Це могло вплинути на наступні атаки противника.

Співробітникам Служби безпеки України вдалося затримати "тіктокера-рецидивіста", який показував у мережі роботу ППО. Про це повідомила пресслужба відомства 29 листопада.

Зазначається, що в ніч на 5 листопада російські окупанти вкотре атакували Одеську область та обласний центр. Поки українські захисники намагалися вберегти місто від обстрілу за допомогою систем протиповітряної оборони, мирний житель знімав усе це на камеру.

Отримані кадри чоловік розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

"В описі під цим відео він вказав точний час і місце зйомки. Уже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ. Отриману в такий спосіб інформацію окупанти могли використати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Shahed", — йдеться в повідомленні.

Співробітникам СБУ вдалося встановити його особу та місцезнаходження. У результаті його було затримано.

Співробітники СБУ затримали одесита, який показав у мережі роботу ППО під час атаки Фото: СБУ

Зловмисником, як стверджує слідство, виявився 35-річний мешканець Одеси, якого раніше вже було покарано за крадіжку та грабіж. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який і використовувався для зйомки та поширення заборонених кадрів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань)", — ідеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про те, щоб обрати обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після розслідування йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що західні ЗМІ показали, як ППО відбивала атаку на Київ. Речник командування Юрій Ігнат зазначив, що журналісти не показали, з яких локацій могли вилітати ракети, тому військовослужбовці не мають претензій до міжнародних медіа.