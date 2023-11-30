РФ вдарила ракетами С-300 по Покровському району: з-під завалів дістали тіло (фото, відео)

У Покровську постраждали п’ятеро цивільних, троє з яких — діти. У Новогродівці розбирають завали, під якими також може бути дитина.

О 23:30 29 листопада ЗС РФ обстріляли Покровськ, Мирноград та Новогродівку. Ймовірно, ворог застосував зенітні керовані ракети С-300. Про це 30 листопада повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У Покровську удар прийшовся по приватному сектору. Поранення отримали п’ятеро мирних мешканців, серед них є діти 13 та 16 років, а також 6-місячне немовля.

У Новогродівці ворожий снаряд повністю зруйнував під’їзд триповерхівки. Порання отримали п’ятеро осіб — троє жінок, чоловік та 13-річний хлопчик. Підлітка госпіталізували у важкому стані з мінно-вибуховою травмою, струсом головного мозку та забоями.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами зруйнованого будинку ще можуть перебувати люди", — підкреслили у прокуратурі.

Обстріл Покровська

У Покровську "комунальники" вже почали ліквідувати наслідки атаки ЗС РФ. Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожого обстрілу, який стався сьогодні вночі, уламками ракет та вибуховою хвилею було пошкоджено близько 15 приватних та 4 багатоквартирних будинків", — зазначили в адміністрації.

Фото з місця подій Фото: Покровська МВА

Для ліквідації наслідків обстрілу вже виділили та почали завозити шифер, брус, ОСБ-плити та брезент. Також в місті вже взялися за закриття вікон і відновлення покрівель.

Обстріл Новогродівки

У Новогродівці продовжують працювати рятувальники та поліціянти. Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина", — проінформувала пресслужба.

Речник управління ДСНС в Донецькій області Станіслав Балдін у коментарі медіа "Суспільне" розповів, що з-під завалів дістали тіло загиблого. З його слів, це 61-річний чоловік. Рятувальні роботи тривають.

У ЗМІ передали, що рятувальники розібрали понад 130 тонн конструкцій.

Фото з місця подій Фото: Суспільне

Нагадаємо, російські окупанти запустили щонайменше шість ракет по Покровському району Донецької області. Загалом відомо про десятьох постраждалих. Також під удар потрапив Мирноград, де руйнування зазнала будівля поліції.

Також в ніч проти 30 листопада ЗС РФ атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Силам ППО вдалося ліквідувати 14 таких дронів-камікадзе з 20 випущених ворогом.