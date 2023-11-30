Україна отримає додаткові системи ППО IRIS, Patriot і Hawk, — Ігнат

За словами полковника ЗСУ, українські захисники особливо потребують засобів боротьби з ворожими безпілотниками Shahed, оскільки атаки саме цими БПЛА посилюються.

Українські війська отримають додаткові системи протиповітряної оборони західних зразків, такі як IRIS-Т, Patriot, а також комплекси Hawk. Ця військова допомога стане результатом діяльності створеної коаліції Німеччини та Франції в рамках Контактної групи "Рамштайн". Про це розповів 30 листопада речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Полковник відзначив зустріч президента України з повітряним командуванням "Південь", на якій ішлося про посилення зони відповідальності додатковими засобами протиповітряної оборони. Після візиту глави держави на цьому напрямку українські захисники успішно відбили атаку ворожих "Шахедів".

Також Ігнат додав, що сигнали від західної коаліції, очолюваної Німеччиною та Францією, вселяють оптимізм щодо додаткових постачання засобів ППО, якими посилять регіони України.

"Це дає нам певний оптимізм у тому, що нам все ж таки допоможуть додатковими коштами. Це і комплекси IRIS, Patriot, також комплекси Hawk, і всі інші додаткові, які обіцяні і Німеччиною, і Францією, і іншими країнами", — повідомив Ігнат.

Тим часом полковник вважає, що Україні потрібно більше західної техніки. За його словами, дуже корисною буде зброя проти російських безпілотників Shahed, оскільки атаки саме цими засобами посилюються.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат 30 листопада також прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо літаків F-16, які нібито не змінять ситуацію на полі бою. Полковник зазначив, що якщо йдеться про літаки старих моделей і серій — кардинальних змін на фронті справді не буде.