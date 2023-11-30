Посилення мобілізації в Україні: кого можуть призвати у грудні й що хочуть змінити

Посилення мобілізаційних заходів залежить від Генштабу ЗСУ і, зі слів нардепа Сергія Рахманіна, вже проводилось. Водночас уряд готує зміни, що стосуватимуться відстрочок від служби.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація населення. Журналісти NV розібралися, кого можуть призвати з 1 грудня та які плануються зміни.

Посилення мобілізації в Україні

Нардеп і член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін пояснив, що запити на збільшення кількості мобілізованих подає Генштаб ЗСУ.

"Є таке поняття ― мобілізаційний план. Збільшення, чи зменшення цих планів залежить від потреб Генштабу", — підкреслив він.

Депутат додав, що у разі потреби посилити мобілізацію ТЦК можуть зобов’язати призвати певну кількість осіб з необхідними спеціальностями.

На це впливають такі фактори:

підготовка наступальної операції;

потреба у відбитті ворожого наступу.

"Коли планувалася велика операція (яка і зараз триває), то, починаючи з листопада і приблизно по квітень-травень мобілізаційні плани суттєво збільшувалися. Відповідно, потім ці плани змаліли", — розповів Рахманін.

Хто підлягає мобілізації з 1 грудня?

За віком і досвідом в Україні можуть призвати чоловіків:

18-60 років, якщо є досвід служби;

27-60 років, якщо немає.

За станом здоров’я мобілізують тих, хто:

придатний у мирний і воєнний час;

непридатний у мирний час і обмежено придатний — у воєнний;

обмежено придатний у мирний час і придатний — у воєнний.

За обліком українцям загрожує призов, якщо вони:

були зняті, але минула підстава для цього;

були виключені, але не засуджені та мають обмежену придатність.

В разі наявності відстрочки громадяни не підлягають мобілізації, але можуть вступити до лав ЗСУ добровільно. Жінок, які стоять на військовому обліку, також нині не призивають.

Мобілізація в Україні: які зміни плануються?

Секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко зазначив, що проблеми з мобілізацією умовно більші за проблеми з боєприпасами. Через це в Україні планують запровадити деякі зміни.

"Там збільшується повноваження ТЦК. Тому що зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту ТЦК не має жодних прав зупинити людину, вручити їй повістку, вимагати в неї документи. Тому розширюються права", — розповів він.

Окрім того, в Україні хочуть скасувати право на відстрочку для чоловіків, які пішли отримувати другу та третю освіту для цього. Також зміни мають торкнутись тих, хто служить попри обмежену придатність.

"Є багато людей, які призвались в перші дні війни, не маючи здоров’я, і прослужили вже майже два роки. І в них це здоров’я не з’явилось ні звідки, а ще погіршилось. І тут треба продумати питання демобілізації таких людей", — пояснив Костенко.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що мобілізація в Україні йде за планом. Він розповів, що не усі мобілізовані одразу з ТЦК потрапляють у військо.

Бойова медикиня та сержантка Аліна Сарнацька заявила, що жінки мають на рівні з чоловіками захищати країну. Вона пояснила, що йдеться лише про тих, у кого немає права на відстрочку.