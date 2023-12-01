"Програють перший бій": Європа не готова до війни в разі масштабного нападу РФ, — The Times

За словами військового історика Зенке Найтцеля, ймовірний програш Європи може бути пов'язаний з тим, що союзникам буде важко швидко перекинути достатню кількість військ і техніки на лінію фронту.

Європа не підготовлена до можливої війни з Росією і стоїть перед ризиком бути "знищеною" під час конфлікту, аналогічно тому, як Священну Римську імперію зруйнували внаслідок дій Наполеона. Про це заявив відомий німецький військовий історик Зенке Найтцель, передає The Times.

У висловлюванні зазначається, що на конференції високого рівня з оборони в Берліні кілька високопоставлених німецьких генералів також висловили думку про те, що НАТО може виявитися нездатним виграти "перший бій" в оборонній війні на своєму східному фланзі.

Згідно з їхньою точкою зору, така нездатність зумовлена труднощами оперативного переміщення достатньої кількості військ і техніки на передню лінію фронту.

Нейтцель назвав логістику "кошмаром" і сказав, що може минути щонайменше 15 років, перш ніж Німеччина буде готова до війни.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала точні рекомендації щодо вступу до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Україна успішно здійснює реформи в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з його заявою, однією з основних тем обговорення на зустрічі було обговорення можливих форм співпраці держав-членів НАТО з Україною у зв'язку з цими питаннями.