Кабмін призначив нового заступника Умєрова: що про нього відомо (фото)

За інформацією Міноборони, новий заступник міністра оборони Віталій Половенко відповідатиме за тилове забезпечення української армії.

Кабінет Міністрів України призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства в Telegram 1 грудня.

У Міноборони зазначили, що полковник Половенко займатиметься питаннями, пов'язаними з тиловим забезпеченням.

Повідомляється, що з 2019 року він обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він також є учасником бойових дій і кандидатом військових наук.

Основними напрямками роботи нового заступника міністра були: розробка і впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення, поліпшення системи речового забезпечення, тилове забезпечення військових на фронті.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", — заявили в Міноборони.

Новий заступник міністра оборони Віталій Половенко Фото: Міноборони України

Нагадаємо, 27 вересня Кабмін призначив трьох заступників нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Заступниками глави оборонного відомства стали Юрій Джигир, Наталя Калмикова і Катерина Чорногоренко.

Ексзаступниця міністра Резнікова Ганна Маляр 30 вересня підтвердила, що передала всі справи Наталії Калмиковій, яка займатиметься стратегічними комунікаціями та інформаційною політикою відомства.