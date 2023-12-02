"Ризик залишається": на ЗАЕС ледь не сталась радіаційна аварія, — "Енергоатом"

У держпідприємстві розповіли, що російські окупанти "майже догралися". Президент НЕК Петро Котін переконаний, що ворог не зацікавлений у безпеці на станції.

Вночі Запорізька АЕС була на межі ядерної та радіаційної аварії. Про це 2 грудня повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

У підприємстві пояснили, що неправильна експлуатація обладнання та режимів роботи реакторних установок ЗАЕС може призвести до знеструмлення станції.

"Цієї ночі окупанти майже догралися", — наголосила пресслужба.

Дві лінії електропередач були обірвані та знеструмлені. Через це на електростанції стався повний блекаут, і вона перейшла на живлення від 20 дизельних генераторів.

В "Енергоатомі" пояснили, що найбільшу загрозу у випадку знеструмлення становить четвертий енергоблок. Російські окупанти тримають його в гарячому стані. Отже, в разі блекауту на АЕС головні циркуляційні насоси, які охолоджують реактор, перестають працювати.

"Ситуацію фактично врятували оперативні дії українських фахівців, які відновили електропостачання станції з української енергосистеми", — розповіли у підприємстві.

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що вночі ЗАЕС опинилась на межі ядерної та радіаційної аварії, і суттєвий ризик ще залишається. Водночас російські загарбники не зацікавлені у тому, щоб станція не становила небезпеку.

"Ми розуміємо, що вони й надалі будуть створювати небезпечні ситуації, шантажуючи весь світ ядерною та радіаційною аварією", — зазначив Котін.

У НЕК закликали світ докласти зусиль для деокупації Запорізької області, бо лише так АЕС не становитиме загрози.

Нагадаємо, 1 грудня на тимчасово захопленій ЗАЕС стався повний блекаут. Зв’язок з українською енергосистемою вдалося поновити лише о сьомій ранку 2 грудня.

Раніше у НЕК "Енергоатом" вже попереджали, що на станції може статися НП. Йдеться про ризик збою роботи дизель-генераторів, які саме живили станцію вночі.