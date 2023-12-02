ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки та Куп'янська, — ISW (карти)

За даними аналітиків, ЗСУ намагалися перекинути додаткову групу особового складу на лівобережжя Дніпра, у Кринки, але цьому завадили російські удари.

1 грудня російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна і просунулися на північний схід від Куп'янська. Геолоковані кадри за 30 листопада свідчать про просування ЗС РФ на південний схід від Вільшан (15 км від Куп'янська). Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 1 грудня.

Російські джерела повідомляли про важкі бої біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і про атаки російських військ у районі Лиману Першого (12 км від Куп'янська) і в Серебрянському лісництві.

Генштаб ЗСУ повідомив про відбитий напад ЗС РФ у районі Синьківки та на північний схід від Петропавлівки (7 км від Куп'янська); біля Стельмахівки (15 км від Сватове), Торського (14 км від Кремінної); і в Серебрянському лісництві (11 км від Кремінної).

За словами представника командування Сухопутних військ підполковника Володимира Фітьо, російські війська дещо знизили інтенсивність ударів на Куп'янському та Лиманському напрямках, на Лиманському йде перегрупування.

Повідомляється про значний запас коригованих авіабомб у ЗС РФ, якими обстрілюють лінію фронту Куп'янськ-Лиман.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляв про тактичний наступ російських військ на захід і південь від Кремінної.

Бахмут

Карта боїв у Бахмуті

1 грудня російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута, але без підтверджених успіхів. За словами Машовця, ЗС РФ захопили деякі позиції на північ від Богданівки (5 км від Бахмута), на північний схід від Хромового і на північ від Курдюмівки (13 км від Бахмута).

За даними Генштабу, ЗС РФ марно атакували райони Богданівки, Іванівського (6 км від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки.

За даними ЗСУ, 30 листопада російські війська перекинули частини 98-ї та 106-ї гвардійської дивізії ВДВ із Лиманського напрямку на позиції між Хромовим і Богданівкою. 1 грудня Міноборони РФ опублікувало кадри підрозділів російської 106-ї гвардійської дивізії ВДВ поблизу Соледара.

Сили оборони продовжували контратаки біля Бахмута 1 грудня, але не домоглися підтверджених просувань. За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступ на південь від Бахмута. За повідомленнями Костянтина Машовця, ЗСУ вдалося вибити російські сили з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки.

Авдіївка

Карта боїв у районі Авдіївки

1 грудня російські війська наступали під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів. Згідно з геолокованими кадрами за 1 грудня, ЗС РФ просунулися на схід і південний схід від Степового (3 км від міста).

За даними російських джерел, ЗС РФ закріпилися на північному сході від Степового і його південно-східній околиці.

Повідомляється про контроль половини Степового і просування на 200 метрів на північ від населеного пункту. Але в ISW немає цьому візуальних підтверджень.

За даними російських джерел, ЗС РФ просунулися на позиції в лісовому масиві на південь від Новокалинового (7 км від Авдіївки), у напрямку Північного (6 км від Авдіївки) і вздовж лінії Водяне-Запитне (7 і 4 км від міста).

За даними російських джерел, російські війська також атакували район Авдіївської промзони та Авдіївський коксохімічний завод.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупаційне угруповання вело безуспішні атаки на південь від Новокалинового, а також у районі Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного і Первомайського.

За словами Машовця, українські сили контратакували й відбили невказані позиції біля Авдіївки.

Мар'їнка

1 грудня російські війська продовжили наступ на захід і південний захід від Донецька і домоглися підтвердженого просування. Опубліковані кадри показують просування в районі західної частини Мар'їнки.

Кілька російських "військкорів" стверджують, що ЗС РФ повністю контролюють Мар'їнку, інші назвали ці повідомлення передчасними, але зазначили, що Мар'їнка на 90-95% підконтрольна росіянам.

Але, згідно з геолокованими даними ISW, російські війська контролюють щонайменше 74% Мар'їнки.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели марні атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки (10 км від Донецька).

Обмежений наступ України

Сили оборони 1 грудня продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Запорізької області, але без заявлених або підтверджених успіхів. У Генштабі повідомили, що проводиться наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Карта Херсонської та Миколаївської областей

Кринки

1 грудня Сили оборони України продовжили операції на лівобережжі Херсонської області. У Генштабі України підтвердили, що зберігаються позиції на лівому березі.

За деякими даними, ЗСУ на човні намагалися перекинути ще одну групу особового складу в Кринки (30 км від Херсона і 2 від Дніпра), але цьому завадили російські удари.

За відомостями російських "військкорів" Сили оборони України намагаються просунутися в лісових масивах на південь від Кринок.

За даними одного іншого "військкорів", російські авіаудари змусили українські війська відступити в північну частину населеного пункту.

Нагадаємо, що Залужний посилює фортифікаційні укріплення на тлі спроб ЗС РФ перехопити ініціативу по всьому фронту.

Також повідомлялося, що Шойгу намагається ввести в оману, називаючи наступ ЗС РФ в Авдіївці "активною обороною".