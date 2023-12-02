У Хусті представники ТЦК витягли водія з вантажівки і відправили на підготовку, — ЗМІ

За словами військовослужбовця і співробітника місії "На щиті", надалі затриманого водія відвезли до військкомату. Протягом години провели медкомісію і визнали придатним до військової служби.

Напередодні, 1 грудня, приблизно о 9 ранку, співробітники ТЦК на блокпості міста Хуст у Закарпатській області зупинили вантажну машину і в примусовому порядку змусили водія вийти. Про це у Facebook розповів власник фермерського господарства, військовослужбовець і водій місії "На щиті" Олексій Кушнаренко.

Надалі водія відвезли до місцевого військкомату, де, як стверджується, впродовж години провели медкомісію і визнали придатним до військової служби.

Автор публікації уточнив, що чоловік, про якого йдеться, працює в його фермерському господарстві.

"На блокпосту в Закарпатській області працівники Міжгорівського ТЦК близько 9.00 ранку зупинили мій вантажний автомобіль "Рено", що офіційно перевозив вантаж, — наголошується в повідомленні. — Водія, офіційно оформленого на роботу, матеріально відповідального, силоміць витягли з кабіни, "запакували", завантажили в бус, відвезли в ТЦК, визнали за годину придатним і відправили до Рівного на підготовку, бо в армії він не служив".

Відомо, що вантаж перевозили з міста Рені Одеської області. Олексій Кушнаренко розповів, що його колега не мав на меті ухилятися.

За його словами, якби йому просто сказали, що через 3 дні потрібно з'явитися в ТЦК — питань би не було. "Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину... І це робить хто? Мої правоохоронні органи, на які я сподіваюся!", — сказав Кушнаренко в коментарі "Цензор, нет".

Водій встиг передзвонити і розповісти, що співробітники ТЦК "його вантажать в автобус". Автор публікації зазначив, що телефонував у кілька міських ТЦК, але там збрехали. Після заяви в поліцію хлопця знайшли, після цього він вийшов на зв'язок і повідомив, що його везуть на підготовку в Рівне.

Техпаспорт і ключі від вантажівки залишилися в поліцейській дільниці.

Кушнаренко назвав такі дії представників ТЦК шкідництвом, яке анітрохи не підштовхує українців до мобілізації.

"Наше суспільство має бути єдиним <...> Це несправедливо. Це беззаконня. Ми чим відрізняємося від *** [РФ]? Ми європейська держава. В армії ми ще не побороли совковість, ставлення до людей, я за те, щоб вище керівництво зрозуміло, що треба по-іншому, може інших людей туди ставити..." — зазначив він.

Нагадаємо, що Залужний намагається посилити фортифікаційні споруди, тоді як РФ намагається перехопити ініціативу по всій лінії фронту.

Також повідомлялося, що в РФ називають наступ під Авдіївкою "активною обороною", щоб стримати очікування від можливостей російських військ.