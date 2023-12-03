"Провокують нестабільність": Росія намагається знову посіяти розбрат у Молдові, — ISW

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив Молдові "повторенням долі України".

Росія знову намагається порушити стійкість у Молдові з метою створення розколу. Головне завдання Кремля полягає у відволіканні уваги світової спільноти від подій в Україні. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти підкреслили, що 30 листопада російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив погрози на адресу Молдови, застерігаючи про можливі наслідки, аналогічні подіям в Україні. Лавров заявив, що Захід нібито прагне задіяти Молдову в так званій "гібридній війні" проти Росії.

"Загроза Лаврова, можливо, дала сміливість деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність і розкол у Молдові", — йдеться у звіті ISW.

Фахівці додали, що після висловлювань Лаврова глава Гагаузії, яка виявляє проросійську позицію, Євгенія Гуцул, звинуватила "Молдовагаз" у перешкоджанні постачанню газу від турецького постачальника. Співпраця з цим постачальником була схвалена регіональним урядом поза рамками державних контрактів.

Проросійська чиновниця стверджує, що "Молдовагаз" продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник. Водночас глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що у компанії немає фізичної або юридичної можливості блокувати постачання газу в Гагаузію. Компанія не отримала необхідної документації для перемикання постачальників.

Також ISW нагадує, що президентка Молдови Майя Санду 13 листопада відхилила прохання Гуцул отримати місце в Кабінеті міністрів, оскільки та є членкинею забороненої проросійської партії "Шор". Цю політичну силу РФ було використано для розхитування ситуації в Молдові, поки Конституційний суд не заборонив її.

"Росія провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і Росія може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути міжнародну спільноту від війни в Україні", — вважають аналітики.

Нагадаємо, 20 вересня Майя Санду розповіла, коли Молдова вирішить конфлікт із Придністров'ям. За її словами, спочатку необхідно створити геополітичні можливості для того, щоб дійти до мирної угоди. Поки РФ продовжує війну в Україні — це фактично неможливо.