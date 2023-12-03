"Секретний об'єкт був недостатньо прикритий ППО": БпЛА атакували базу морпіхів РФ в Краснодарі

Російських морпіхів готували до відправлення в Україну і у режимі найсуворішої секретності на базі готували до виконання "складних, дуже специфічних та відповідальних завдань".

В районі Краснодара в РФ зграя безпілотників атакувала базу морпіхів ЗС РФ. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Так, у суботу, 2 грудня, околиці Краснодара були атаковані 7 ударними безпілотниками. 4 з них були збиті, 3 — долетіли до цілі. Також на Краснодарський край летіли дві ракети С-200, вони нібито були збиті над Азовським морем.

"Ворог вдарив по одній із військових частин, яка останні кілька тижнів була базою морпіхів РФ. Їх тут у режимі найсуворішої секретності готували до виконання "складних, дуже специфічних та відповідальних завдань у зоні проведення "СВО". Наступного тижня бійців мали відправити на фронт", — повідомляє "Табакерка".

Внаслудок влучання загинули 6 морпіхів, ще 19 — отримали поранення. Також "втрачено цінне обладнання", зокрема тренажери для підготовки військових.

Зазначається, що військова частина розміщена на певній відстані від житлових будинків, тому місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, що ЗСУ в Україні ліквідували відомого російського шкуродера, який потрапив до Вікіпедії. Він відбував покарання у колонії, але був завербований до ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони нейтралізували окупанта, який засвітився в кліпі українського гурту "Гриби". Він став відомим через свою нещасну історію кохання, яку переглянули 268 мільйонів осіб.