Дрон зняв розстріл полонених ЗСУ під Авдіївкою: Україна зажадала розслідування, — ISW

На опублікованих 2 грудня кадрах ЗС РФ розстрілюють двох українських солдатів після того, як ті здалися в полон в околицях Авдіївки. Бійці виходили з піднятими вгору руками.

Представники України звернулися до міжнародних організацій із проханням розслідувати опублікований 2 грудня відеозапис, на якому російські військові розстрілюють беззбройних українських бійців, які здаються в полон. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 грудня.

На опублікованих кадрах, імовірно, знятих дроном 2 грудня, ЗС РФ розстрілюють двох українських солдатів після того, як ті здалися в полон у районі Степового (що за 3 км на північний захід від Авдіївки).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН із проханням розслідувати випадок порушення міжнародного права.

Представник ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив 3 грудня, що офіційний Київ надасть докази воєнних злочинів відповідним міжнародним інституціям.

В Офісі генпрокурора України заявили, що СБУ ініціювала досудове розслідування кримінальної справи про порушення КК України.

Напад на солдатів, яких визнано такими, що не беруть участі в бою (у військовому праві використовується французький термін hors de combat), зокрема тих, хто висловив явний намір здатися в полон, вважається порушенням статті 41 Женевської конвенції про захист жертв міжнародних збройних конфліктів, зазначають в ISW.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися під Кремінною, а ЗС РФ за кілька місяців не досягли помітних успіхів у районі Куп'янська.

Також повідомлялося, що українська ППО змушує ЗС РФ дедалі більше застосовувати КАБи на передовій.