"Політичне рішення": ветування Болгарією 100 БТР не критичне для ЗСУ, — Defense Express

У медіа наголошують, що оскільки йдеться про застарілі машини з проблемною спаркою двох бензинових двигунів ГАЗ-40П, скоріш за все без озброєння взагалі, то факт накладання вето президентом Болгарії на таке постачання "навряд є критичним для посилення ЗСУ".

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву 100 бронетранспортерів застарілих зразків. Ймовірно, йдеться про БТР-60, які близько 40 років стояли на складі. Про це повідомляє медіа Defense Express.

"Мова йде, скоріш за все, про БТР-60, які близько 40 років стояли на складі, тому це більше про політичне рішення, аніж про боєздатність", — наголошують у повідомленні.

Як зазначають в медіа, офіційно не називали конкретний тип БТР, однак, вочевидь, мова йде про БТР-60 (збройні сили країни також мають на озброєння МТ-ЛБ). Ці машини були придбані для внутрішніх військ Болгарії понад 40 років, не застосовувались та просто стояли на складі, що потребувало ресурсів на їх утримання.

Чи критичне таке рішення для ЗСУ

Оскільки йдеться про застарілі машини з проблемною спаркою двох бензинових двигунів ГАЗ-40П, скоріш за все без озброєння взагалі, то факт накладання вето президентом Болгарії на таке постачання "навряд є критичним для посилення ЗСУ".

Президент Болгарії ветував надання 100 БТР Україні: деталі

Відповідне рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі", а техніка "може бути використана спеціально для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі стихійних лих та аварій, у тому числі у важкодоступних районах".

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом", — зазначив Радев.

Болгарський президент вважає, що депутати не мали можливості об'єктивно оцінити, чи є надана техніка застарілою та необхідною.

Радев підкреслив, що не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на МВС, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки і безпеки населення.

Відтепер документ повернуть до парламенту, який має право схвалити його без змін і відправити на подальше обговорення.

"Як мінімум один недолік": що про болгарські БТР говорять фахівці

Парламент Болгарії офіційно мав намір передати Україні 100 списаних Міноборони країни бронетранспортерів, які ніколи не використовували. Національні збори Болгарії ухвалили міжурядову угоду з Україною про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки", що означає передавання на потреби ЗСУ 100 старих бронетранспортерів разом з озброєнням і запчастинами.

Вперше, як планувалося, Болгарія здійснить передавання броньованої техніки Україні без посередників. Хоча, фахівці зазначають, що такі старі зразки БТР матимуть "як мінімум один недолік".

Нагадаємо, наприкінці листопада Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. ФРН є однією з лідерів серед країн, які надають допомогу нашим ЗСУ. В останньому пакеті Україна, зокрема, отримала партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.