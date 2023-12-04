"Не є сюрпризом": генерал НАТО оцінив загрозу з боку РФ для країн Балтії

За словами Юргена фон Сандрарта, противник уже почав відновлювати свої ресурси, які пізніше може застосувати проти країн-учасниць Альянсу.

Російська Федерація поступово почала відновлювати свій бойовий потенціал, незважаючи на те, що війна в Україні триває. Це може загрожувати країнам Балтії. Таку думку озвучив командувач багатонаціонального корпусу НАТО на північному сході, генерал-лейтенант Юрген фон Сандрарт в інтерв'ю LRT.

За його словами, найбільша загроза для Балтії, включно з Литвою, походить від Росії. Хоч НАТО і є оборонним Альянсом, але планує реагувати в разі нападу.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс попереджав, що Росія збирається мобілізувати свої ресурси проти НАТО. Представник Альянсу прокоментував таку ймовірність.

"Те, про що він сказав, не є сюрпризом, це загальновідомо. Наразі Росія значною мірою прихильна до своєї незаконної війни проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої можливості окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря", — каже Юрген фон Сандрарт.

Водночас, хоч у МЗС Литви мають рацію, але потрібно обережно робити висновки. Усім необхідно бути єдиними у своїх зусиллях і готовності, інакше Росія може побачити можливість і скористатися цим за допомогою нападу.

"Але я дуже впевнений, що цього не станеться", — підсумував генерал НАТО.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що через коливання США і Європи Володимир Путін може знову повірити у свою перемогу, про що заявив глава МЗС Литви. За словами МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, Кремль, побачивши дискусії у Вашингтоні та зростаючий тиск на українські сили на фронті, може почати планувати напад знову.