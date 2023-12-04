Український солдат розповів про "пекло", яке відбувається на лівобережжі Дніпра

За даними журналістів, попри всі складнощі, морські піхотинці ЗСУ змогли окопатися на лівобережжі. Почасти завдяки підтримці артилерії з більш високого правого берега Дніпра.

Боєць ЗСУ розповів журналістам про те, як українські захисники чіпляються за лівий берег Дніпра. Кілька сотень українських солдатів кілька тижнів перебували під безперервним вогнем російських військ на окупованому РФ березі Дніпра, поки Україна створювала плацдарм навколо населеного пункту Кринки. Про це український військовослужбовець розповів BBC на умовах анонімності, з міркувань безпеки він не коментував загальний стан на передовій.

У текстових повідомленнях, які надіслав неназваний захисник у месенджері, повідомлялося про військові катери, якими користуються ЗСУ, і недосвідчене підкріплення.

"Уся переправа перебуває під постійним обстрілом. Я бачив, як човни з моїми товаришами просто зникали у воді після удару, назавжди гублячись у Дніпрі", — сказав він.

Під час переправи доводиться вести все постачання: генератори, паливо і продовольство. Коли зводиться плацдарм, усього потрібно багато. За його словами, раніше постачання в цей район не планувалися.

Морпіхи ЗСУ окопалися завдяки артилерії з висоти правобережжя

"Ми думали, що після того, як туди доберемося, ворог втече, і тоді ми зможемо спокійно перевезти все необхідне, але не вийшло", — зазначив боєць ЗСУ.

Коли ж вдалося перебратися на лівий берег, ворог це очікував. Росіяни, які потрапили в полон, розповіли, що були проінформовані щодо висадки десанту ЗСУ.

"Коли ми дісталися туди, вони точно знали, де нас знайти. Вони кинули на нас усе: артилерію, міномети та вогнеметні системи. Я думав, що вже звідти не вибратися", — уточнив військовий.

Хай там як, морські піхотинці ЗСУ змогли окопатися, почасти завдяки підтримці артилерії з більш високих берегів Дніпра на правобережжі.

"Ми щодня перебуваємо в лісі й піддаємося вогневим ударам. Ми опинилися в пастці: дороги й стежки — всі зрешечені мінами. Але росіяни не можуть контролювати все, і ми цим користуємося. Їхні дрони постійно гудуть у повітрі, готові завдати удару щойно побачать рух", — сказав військовий.

Постачання — найслабша ланка, росіяни контролювали лінії постачання, тому стало складніше, бракує питної води, хоча постачання тривають на човнах і дронах.

"Ми самі купували багато чого з нашого комплекту — самі купували генератори, повербанки і теплий одяг. Зараз настають морози, буде тільки гірше — реальну ситуацію замовчують, тому ніхто нічого змінювати не буде", — додав військовий.

Російська служба BBC нещодавно поговорила з деякими з російських військовослужбовців, які назвали їхню передислокацію в районі лівого берега "самогубством". Втратили багатьох у бою, але вибити українців із плацдарму не можуть.

Тим часом українські військові заявляють, що хочуть атакувати російські лінії постачання, щоб відкинути їх від річки та захистити від обстрілів цивільне населення.

"Здебільшого наші втрати були через помилки — хтось недостатньо швидко заліз в окоп, інший погано сховався", — зазначив військовий.

За його словами, якщо медикам вдається отримати доступ до поранених — вони врятовані.

"Вони титани, Боги. Але ми не можемо доставити останки полеглих. Це занадто небезпечно. При цьому наші дрони і ракети завдають значної шкоди противнику. Ми якось узяли військовополонених, але куди їх дівати, якщо в нас немає можливості переправитися через річку навіть зі своїми пораненими товаришами?" — задається питанням боєць ЗСУ.

Нестача особового складу

"Тут повинні були розміститися кілька бригад, а не окремі роти — нам просто не вистачає людей. Серед нас багато молодих хлопців. Нам потрібні люди, але треновані, а не ті зелені, які в нас є зараз", — зазначив військовий, додавши, що деякі хлопці тренувалися тільки три тижні та встигли вистрілити лише кілька разів.

"Це повний кошмар. Рік тому я б цього не сказав, але зараз, вибачте, мені набридло", — пояснив боєць.

Він вважає, що всі, хто хотів піти на війну добровольцем, уже давно пішли — і зараз складно заманити когось грошима.

"Зараз ми отримуємо тих, хто не встиг уникнути мобілізації. Ви будете сміятися, але деякі з наших морпіхів навіть плавати не вміють", — уточнив він.

Нагадаємо, що Трамп може спробувати укласти тіньову угоду з Кремлем, щоб віддати РФ території України.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, українська ППО змушує ЗС РФ більше застосовувати КАБи.