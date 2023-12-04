Військовий оглядач підбив підсумки повітряних ударів РФ по Україні в листопаді

Впродовж усього місяця загарбники уникали застосування крилатих ракет авіаційного і морського базування.

Наприкінці листопада температура в Україні опустилася нижче 0°C, але Росія не влаштувала масових атак дронами та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Військовий оглядач Олександр Коваленко у Telegram повідомив подробиці.

Він зазначив, що за підсумками листопада по Україні 349 дронів-камікадзе Shahed-131/136, але якщо враховувати з відповідними пусками з 30 листопада на 1 грудня, то 374. Це не рекордний рівень, але третій серед усіх ударів по території України, які здійснили окупанти.

З його слів, за останній місяць осені не було рекордного застосування Shahed-131/136, але саме в листопаді був найвищий показник запуску дронів-камікадзе — 75 у ніч на 25 листопада. З них – 74 було знищено.

Листопадові нальоти не перевищують показники рекордних вересня і травня. Впродовж усього місяця загарбники уникали застосування крилатих ракет авіаційного і морського базування. Вони переважно зосередилися на системних пусках Х-59, Х-31М, одиничних П-800 "Онікс" та періодичних пусках 9М723/9М728 ОТРК "Іскандер-М".

Щодо ударів дронами-камікадзе аналітик наголосив, що Росія так й не змогла вийти на показник їхнього застосування. Тенденція, на його думку, явно вказує на залежність від постачань з Ірану, яка зберігається. Коваленко додав, що в Росії на перше півріччя 2023 року було зірвано план виробництва власними силами і на власних потужностях 100 дронів-камікадзе Shahed-131/136, або як їх називають у РФ — "Герань-2".

"Російські дрони відрізняються від іранських цілою низкою нововведень, серед яких їхній специфічний колір – чорний", – пояснив він.

Окупанти також внесли значні корективи і в тактику застосування дронів. Зокрема, вони намагаються, як вказав Коваленко, уникати вже відомих їм зон охоплення засобами систем ППО України, а також прокладають відповідні маршрути над непрохідною місцевістю, лісами, болотами, озерами, щоб знизити ефективність мобільних груп перехоплення, які стали грозою для Shahed-131/136.

Нагадаємо, 4 грудня в ЗСУ назвали головну ціль "шахедів" в Україні. У місті в Хмельницькій області розташований аеродром базування літаків тактичної авіації ЗСУ.