В 6 країнах Європи прийматимуть українських біженців у 2024 році: які там надають умови

Українські біженці можуть отримати тимчасовий захист у щонайменше шести європейських країнах. В залежності від місця перебування відрізняються виплати та доступ до освіти або медичних послуг.

У Європі продовжують приймати біженців з України. У тому, в які популярні країни можна поїхати у 2024 році та які там будуть умови для життя, розібралися журналісти "ТСН".

У ЗМІ наголосили, що мати статус тимчасового захисту одночасно в декількох країнах — заборонено. Більш того, у деяких країнах українцям відмовляють у повторному прихистку.

Умови для біженців з України в Нідерландах

У Нідерландах отримати тимчасовий захист можуть:

українці, які залишили дім після 26 листопада 2021 року;

громадяни, які виїхали з України до 27 листопада того ж року та перебували в Нідерландах.

Окрім того, на прихисток можуть розраховувати й члени родини українців або іноземці, які легально проживали в Україні. Тимчасовий захист надається до 4 березня 2024 року.

Українських біженців безплатно розселяють у тимчасове житло як у маленьких, так і у великих містах. Однак варто зазначити, що Амстердам — переповнений. Обирати місце розміщення не можна.

Здебільшого українців заселяють в окремі кімнати, але можуть виділити і ліжко в гуртожитку. Можна опинитись у готелі, на базі відпочинку, у приміщенні школі чи госпіталю. Менш популярний варіант — приймальна родина.

У центрах для біженців громадяни України можуть безплатно харчуватись тричі на день. Також вони можуть оформити виплати — 260 євро на місяць (як на дорослого, так і на дитину). Проте якщо людина харчується у центрі, отримуватиме лише 55 євро — на особисті потреби. Інша частина грошей розрахована на їжу.

В разі працевлаштування або переїзду кошти виплачувати припиняють. Роботу можна знайти через центр зайнятості або самостійно.

Українці мають право безплатно лікуватися у Нідерландах. В цей пакет послуг входять: відвідування сімейного лікаря, лікування гострих і хронічних захворювань, допомога стоматолога при гострому болі, отримання окулярів або слухових апаратів та деяких ліків.

За школи також платити не треба. Навчання відбувається нідерландською мовою, але в деяких освітніх закладах створюють спеціальні українські класи. Дитячі ж садочки — платні, і потрапити в них важко через великі черги.

На спеціальному порталі можна ознайомитися з покроковою інструкцією для біженців. Також консультацію можна отримати у пунктах Червоного Хреста.

Умови для біженців з України в Німеччині

Українці можуть в’їжджати на територію країни без візи, але без реєстрації перебування обмежене до 90 днів. Потім потрібно подати заявку на отримання статусу тимчасового захисту. Посвідка дозволить залишитись в Німеччині ще на рік, але її можна буде продовжити ще на два роки.

Тимчасовий захист тут надається до березня 2025 року.

Оформити його можуть:

українці, які виїхали після 24 лютого 2022 року;

люди без громадянства та іноземці, які до повномасштабного вторгнення ЗС РФ перебували в Україні;

члени родини українців та іноземці, які легально проживали в Україні;

українці, які вже живуть на території Німеччини, але чий дозвіл незабаром закінчується за терміном дії;

громадяни України, які виїхали незадовго початку повномасштабної війни й не можуть повернутися.

Біженцям з України у Німеччині надають безплатне житло. Йдеться про квартиру, кімнату у гуртожитку або місце у притулку для біженців. Великі міста нині переповнені, тож українців розселяють на більш віддалених територіях.

Отримати допомогу наразі можна в: Баварії, Баден-Вюртемберґу, Гессені, Саксонії, Тюринґії та Саарланді. На інших землях статус зможуть оформити лише ті, у кого там проживають родичі. Проте список постійно змінюється.

Жити в соціальному помешканні — необов’язково, можна зупинитися у знайомих або ж орендувати житло самостійно.

Українські біженці можуть отримувати виплати для безробітних — 502 євро на місяць. Тим, хто живе з родиною, виплачують 451 євро на особу. Діти можуть отримувати від 318 до 420 євро.

В разі працевлаштування допомога припиняється. Знайти роботу також можна через центр зайнятості або самостійно.

Медичні послуги надаються безплатно. За відвідування німецької школи та курсів німецької для дорослих платити також не потрібно.

Якщо людина виїде з Німеччини на понад пів року, її статус анулюють. Також в разі поїздок на понад три тижні будуть скасовані виплати.

Покрокову інструкцію для біженців можна прочитати на сайті.

Умови для біженців з України у Швейцарії

В’їхати в країну можна без біометричного паспорта та візи, але перебування без реєстрації обмежене до 90 днів. Потім потрібно отримувати статус S. Він дає право на проживання на рік, але термін можна буде продовжувати. Наразі захист надається до 4 березня 2024 року.

Для того, щоб отримати статус S потрібно заповнити заяву, надавши персональні дані й відбитки пальців.

Біженців поселяють у спеціальному центрі приймання, де в одній кімнаті можуть проживати до 20 осіб. Потім можна потрапити у сім’ю, але на це доведеться чекати до кількох тижнів.

Українцям безплатно надають первинну медичну допомогу, в яку входять: візити до лікарів, консультації, діагностика та безплатні ліки за рецептом.

Фінансову допомогу у розмірі 1 510 євро на місяць отримують не всі. Кожну заявку біженця розглядають окремо, враховуючи фінансове становище людини або сім’ї.

Відвідування школи — безплатне.

Швейцарія здебільшого відмовляє в повторному захисті, але його можна отримати, якщо причиною для переїзду з іншої країни стала її перевантаженість біженцями.

Детальніше про отримання прихистку у Швейцарії можна почитати на сайті Державного секретаріату з питань міграції.

Умови для біженців з України у Норвегії

Умови в’їзду збігаються з умовами у Швейцарії.

Тимчасовий захист можуть отримати:

усі українці, які були переміщені внаслідок війни;

іноземці та особи без громадянства, які отримали захист в Україні, та їхні родини.

Дозвіл на проживання надається на рік, але може бути продовжений до трьох років.

Його не нададуть тим, хто:

не проживав в Україні до 24 лютого 2022 року;

проживав в Норвегії чи іншій країні до 24 лютого 2022 року;

має посвідку на проживання в Норвегії;

не є громадянином України, але має посвідку на проживання в Україні.

Українцям надають безплатне житло. Спочатку селять у приймальному центрі, а потім — в одній з громад країни. Найчастіше громадяни України опиняються у спеціальних невеликих гуртожитках, але жити в наданому житлі необов’язково.

Медична допомога, якщо людина хворіє, потребує стоматологічного лікування або має залежність, надається з певною пільгою. Дорослі мають сплачувати 15-35 євро. Проте якщо грошей немає, допомогу все одно нададуть. Госпіталізація — безплатна.

Українцям, які не можуть себе забезпечити, надають грошову допомогу — приблизно 1 800 євро на дорослого — протягом перших пів року, і приблизно 650 євро — пізніше. На кожну дитину виплачують від 250 до 350 євро.

Діти віком 6-16 років можуть навчатися безплатно. Потім можна отримати державне місце в коледжі або в університеті зі стипендією.

Детальніше про тимчасовий захист у Норвегії можна почитати на сайті посольства.

Умови для біженців з України в Ірландії

Оформлювати візу для в’їзду не потрібно, а отримати захист можна в аеропорту в Дубліні. Після отримання статусу можна проживати в країні протягом року (з можливістю продовжити його дію).

Центри з надання допомоги біженцям окрім Дубліна також є в Корку та Лімерику.

Українцям надають безплатне житло — розміщують в готелях, школах або спортивних залах.

Щоб отримати доступ до медицини, ринку праці та освіти потрібно отримати номер PPS у Департаменті соціального захисту.

Біженцям з України виплачують до 208 євро допомоги на тиждень. На дитину можна отримувати додатково 140 євро на місяць.

Після оформлення статусу медичні послуги можна отримувати безплатно. Навчання у школах, підручники та форма — теж безплатні. Дитсадки в Ірландії приватні, але за державною програмою ЕССЕ можна отримати компенсацію трьох годин навчання на день.

Детальніше про тимчасовий захист в Ірландії можна почитати за посиланням.

Умови для біженців з України в Польщі

В Польщі надають тимчасовий захист на один рік з можливістю його продовжити. З ним біженці отримують код PESEL, який дозволяє отримувати соціальну допомогу та медичні послуги, а також працевлаштуватися та навчатися.

З березня цього року статус PESEL UKR — обов’язковий. На його отримання надається 30 днів з дня приїзду.

Українці, які приїхали після 24 лютого 2022 рок та мають PESEL UKR, отримують медичну допомогу безплатно. Також вони не платять за навчання.

Якщо людина виїжджає з Польщі на понад 30 днів, її статус PESEL UKR скасовується. Виплати в такому разі теж припиняються. Проте після повернення його можна буде поновити.

Детальніше про допомогу громадянам України можна почитати на спеціальному сайті.

Правила в'їзду в ЄС

У ЗМІ підкреслили, що правила в’їзду до країн Євросоюзу у 2024 році мають стати жорсткішими. Зміни торкнуться й українців.

Згодом для перетину кордону потрібно буде отримувати спеціальний дозвіл — ETIAS. За нього необхідно буде сплатити збір — 7 євро, а також заповнити анкету.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що в п’яти містах Чехії вже не розміщують біженців з України. До списку увійшла і Прага.

В Україні внесли зміни, що стосуються внутрішніх переселенців. На урядовому порталі пояснили, що потрібно знати особам зі статусом ВПО.