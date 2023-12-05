Нічна атака "шахедів": ЗС РФ вдарили по Хмельницькій та Вінницькій областях (фото)

За даними командування, у небі зафіксували кілька груп ударних дронів — одна з них рухалася в західну частину України, друга — у бік півдня і центру.

У ніч на вівторок, 5 грудня, російські окупаційні сили атакували українські міста із застосуванням ударних дронів Shahed іранського виробництва. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, дві групи ударних БПЛА було зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, а також Хмельницькій та Вінницькій областях.

Одна група дронів рухалася в бік Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей, а інша увійшла із західної частини Черкаської області, також прямуючи на захід.

Вибухи у Вінницькій області

За даними медіа "Суспільне", у Вінницькій області чули вибух після оголошення повітряної тривоги.

Про постраждалих і руйнування не повідомляють.

Вибухи в Хмельницькій області

Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу протиповітряної оборони в регіоні.

Пізніше чиновник додав, що обійшлося без постраждалих і пошкоджень інфраструктури.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей час повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури немає. Дякую ЗСУ за оборону неба над Хмельницькою областю!" — написав Тюрін.

Нагадаємо, 4 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області.

Також нагадаємо, ЗС РФ у ніч на 4 грудня атакували територію України 23 ударними БПЛА Shahed-136/131. Ворожі БпЛА запускали з окупованого Криму.